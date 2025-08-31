Trong trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 vào sáng 26/8, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng ô tô đang lưu thông trên đường Trần Phú (Hà Nội).

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 26/8 trên đường Trần Phú, giao cắt với đường Chu Văn An (Hà Nội). Thời điểm này trời đang có mưa lớn, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng 2 ô tô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ. Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, cây xanh bật gốc hoàn toàn, tán cây rộng che lấp cả một đoạn đường.

Camera ghi lại khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô tại ngã tư

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, Hà Nội liên tục có mưa lớn từ đêm ngày 25 đến sáng 26/8. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập như các tuyến đường trong khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long với Vành đai 3, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng...

Tình trạng ngập úng xảy ra đúng giờ cao điểm sáng, khi người dân hối hả đi làm, khiến giao thông trên các trục đường này càng thêm rối loạn. Nhiều người phải vòng sang tuyến đường khác, trong khi những người kẹt lại phải chậm chạp nhích từng mét trong mưa lớn, ngập úng. Nhiều phương tiện đi vào khu vực ngập sâu gây chết máy, người dân phải dắt bộ.