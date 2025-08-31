Hà Nội

Video

Camera ghi lại khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô tại ngã tư

Trong trận mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 vào sáng 26/8, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng ô tô đang lưu thông trên đường Trần Phú (Hà Nội).

Trường Hân t/h

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 26/8 trên đường Trần Phú, giao cắt với đường Chu Văn An (Hà Nội). Thời điểm này trời đang có mưa lớn, một cây xanh lớn bất ngờ đổ sập, đè trúng 2 ô tô đang chạy, khiến phương tiện hư hỏng nhẹ. Nhiều người dân gần đó chạy tới hỗ trợ đưa người trong xe ra ngoài. Rất may mắn, không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, cây xanh bật gốc hoàn toàn, tán cây rộng che lấp cả một đoạn đường.

Camera ghi lại khoảnh khắc cây xanh bật gốc, đè trúng ô tô tại ngã tư

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa bàn có mặt để phong tỏa, phân luồng giao thông. Các đơn vị chức năng thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội cũng khẩn trương cưa cắt, di dời cây đổ để giải phóng mặt đường.

Do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki, Hà Nội liên tục có mưa lớn từ đêm ngày 25 đến sáng 26/8. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập như các tuyến đường trong khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, khu vực nút giao Đại lộ Thăng Long với Vành đai 3, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng...

Tình trạng ngập úng xảy ra đúng giờ cao điểm sáng, khi người dân hối hả đi làm, khiến giao thông trên các trục đường này càng thêm rối loạn. Nhiều người phải vòng sang tuyến đường khác, trong khi những người kẹt lại phải chậm chạp nhích từng mét trong mưa lớn, ngập úng. Nhiều phương tiện đi vào khu vực ngập sâu gây chết máy, người dân phải dắt bộ.

Xã hội

Bộ Công an hỗ trợ xây nhà cho người phụ nữ đơn thân bị ảnh hưởng bão số 5

Sau khi ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc bị bão số 5 gây hư hỏng hoàn toàn, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

Chiều 28/8, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dẫn đầu vừa tham dự lễ khởi công xây dựng nhà mới cho bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1964, trú tại thôn Tân Tiến, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh).

Được biết, trong đợt bão số 5 vừa qua, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc (hộ đơn thân, hoàn cảnh hết sức khó khăn) bị cây đổ làm sập hoàn toàn. Trước tình cảnh đó, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.

Xem chi tiết

Xã hội

Hơn 8,5 tỷ đồng đến với người dân bị ảnh hưởng bão số 5 ở Hà Tĩnh

Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định trích hơn 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Ngày 28/8, thông tin từ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa trích số tiền 8,51 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà đổ sập, tốc mái trên địa bàn tỉnh để khắc phục hậu quả do cơn bão số 5 gây ra.

z6941700480970-1209186a58eab1bb842a0b5a1e35830b.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh
Xem chi tiết

Xã hội

Rừng phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 5 Kajiki

Nhiều diện tích rừng phi lao ven biển ở Hà Tĩnh bị bão số 5 tàn phá hoàn toàn, không còn khả năng tự phục hồi.

z6953920752613-54909302bf7a1dbf6da7c1bd1a3f11ed.jpg
Theo ghi nhận của PV, dọc theo tuyến đường ven biển chạy qua các xã, gồm: Thạch Khê, Lộc Hà, Cổ Đạm (Hà Tĩnh), những cánh rừng phi lao đã bị bão số 5 Kajiki tàn phá tan hoang.
z6953920551992-7af801508db1d77a74e66ca42cce58af.jpg
Thay vì những hàng cây xanh mướt, thẳng tắp che chắn gió cát, giờ đây chỉ còn là một bãi cây đổ ngổn ngang, cành lá khô quắt, gốc bật rễ…
Xem chi tiết

