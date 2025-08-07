Lâm Đồng xử lý điểm nghẽn bãi đỗ xe tại khu vực Đà Lạt

Nhu cầu đỗ xe tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa đáp ứng kịp, tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến thí điểm công nghệ mới.

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã làm việc với các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp đầu tư bãi đỗ xe, đặc biệt là hai dự án quy mô lớn tại khu vực Đà Lạt.

Hiện nay, Đà Lạt có 3 bến xe khách, 23 bãi đỗ xe công cộng và khoảng 40 bãi xe nội bộ phục vụ điểm du lịch, siêu thị, khách sạn… với tổng diện tích 9,28 ha. Tuy nhiên, năng lực này mới đáp ứng khoảng 10,1% nhu cầu đỗ xe. Vào mùa cao điểm, tỷ lệ đáp ứng giảm xuống chỉ còn 6,2%.

Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Ảnh: GN

Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe vào cuối tuần, dịp lễ, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng đã đề xuất đầu tư 2 bãi đỗ xe lớn tại ngã ba Đarahoa (xã Lạc Dương) và đầu đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh).

Cụ thể, bãi Đarahoa có diện tích 36,69 ha, phục vụ gần 35.000 người với 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ xe buýt nhỏ và 60 chỗ xe taxi, ô tô con. Tổng mức đầu tư trên 884 tỷ đồng. Bãi đèo Prenn rộng hơn 38 ha, phục vụ khoảng 34.000 người, quy mô 790 chỗ xe khách, 122 chỗ minibus và hơn 200 chỗ xe con, taxi.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe thông minh tại chợ Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) và chợ Đà Lạt với tổng vốn khoảng 500 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Hình thức quản lý áp dụng thu phí kín và hở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hiện trạng đất đai, hồ sơ quy hoạch và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đường vành đai, giảm áp lực giao thông.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát quy hoạch các khu vực quanh hồ Xuân Hương, bến xe tạm, loại hình bãi đỗ xe thông minh và tăng cường xử lý vi phạm tại khu vực trung tâm.