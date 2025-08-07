Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lâm Đồng xử lý điểm nghẽn bãi đỗ xe tại khu vực Đà Lạt

Nhu cầu đỗ xe tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa đáp ứng kịp, tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến thí điểm công nghệ mới.

Bảo Giang

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã làm việc với các sở, ngành và chính quyền địa phương để triển khai các giải pháp đầu tư bãi đỗ xe, đặc biệt là hai dự án quy mô lớn tại khu vực Đà Lạt.

Hiện nay, Đà Lạt có 3 bến xe khách, 23 bãi đỗ xe công cộng và khoảng 40 bãi xe nội bộ phục vụ điểm du lịch, siêu thị, khách sạn… với tổng diện tích 9,28 ha. Tuy nhiên, năng lực này mới đáp ứng khoảng 10,1% nhu cầu đỗ xe. Vào mùa cao điểm, tỷ lệ đáp ứng giảm xuống chỉ còn 6,2%.

ben-xe-lien-tinh-da-lat-phuong-trang.jpg
Bến xe liên tỉnh Đà Lạt. Ảnh: GN

Tình trạng thiếu chỗ đỗ xe vào cuối tuần, dịp lễ, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều, diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng đã đề xuất đầu tư 2 bãi đỗ xe lớn tại ngã ba Đarahoa (xã Lạc Dương) và đầu đèo Prenn (xã Hiệp Thạnh).

Cụ thể, bãi Đarahoa có diện tích 36,69 ha, phục vụ gần 35.000 người với 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ xe buýt nhỏ và 60 chỗ xe taxi, ô tô con. Tổng mức đầu tư trên 884 tỷ đồng. Bãi đèo Prenn rộng hơn 38 ha, phục vụ khoảng 34.000 người, quy mô 790 chỗ xe khách, 122 chỗ minibus và hơn 200 chỗ xe con, taxi.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe thông minh tại chợ Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) và chợ Đà Lạt với tổng vốn khoảng 500 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Hình thức quản lý áp dụng thu phí kín và hở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát hiện trạng đất đai, hồ sơ quy hoạch và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai đường vành đai, giảm áp lực giao thông.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát quy hoạch các khu vực quanh hồ Xuân Hương, bến xe tạm, loại hình bãi đỗ xe thông minh và tăng cường xử lý vi phạm tại khu vực trung tâm.

#bãi đỗ xe Đà Lạt #quy hoạch giao thông Lâm Đồng #bãi đỗ xe thông minh #giải pháp đỗ xe Đà Lạt #phát triển hạ tầng giao thông Lâm Đồng #quản lý bãi đỗ xe Đà Lạt

Bài liên quan

Xã hội

Những chuyến xe nối giữa nhiệm vụ và đời sống

Các tuyến xe từ Phan Thiết đi Đà Lạt ghi nhận lượng khách tăng vọt, nhiều nhà xe chủ động tăng chuyến, giữ giá ổn định cho cán bộ.

Sau dấu mốc hành chính ngày 1/7/2025, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức từ TP Phan Thiết (tỉnh cũ Bình Thuận) bắt đầu một nhịp sống mới: đều đặn mỗi tuần di chuyển lên thành phố cao nguyên Đà Lạt để làm việc, công tác. Những chiếc xe khách vốn từng thưa vắng nay bất ngờ sôi động trở lại, chở theo không chỉ hành lý, tài liệu, mà cả sự thích nghi, chia sẻ và trách nhiệm trong dòng chuyển mình lớn của bộ máy hành chính.

Buổi chiều cuối tuần trên bến xe tại phường Phú Thủy

Xem chi tiết

Xã hội

Bãi đỗ xe tự động “đắp chiếu”, thành nơi đổ rác tại Hà Nội

Bãi đỗ xe tự động trên đường Nguyên Hồng đã được Hà Nội phê duyệt từ lâu nhưng cho đến nay vẫn "đắp chiếu" và thành nơi đổ rác của người dân.

Bai do xe tu dong “dap chieu”, thanh noi do rac tai Ha Noi
Sau khi hoàn thành dự án cống hóa mương T6A Nguyên Hồng (Ba Đình), nằm trong Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - giai đoạn II, do Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng) trước đây thi công, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đầu tư Dự án bãi đỗ xe tự động P (H1-3) trên phạm vi cống hóa mương T6A theo hình thức xã hội hóa.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội chính thức thí điểm bãi đỗ xe thông minh, thu phí theo giờ

Bắt đầu từ hôm nay (1/5), Hà Nội thí điểm mô hình bãi đỗ xe thông minh qua ứng dụng Iparking tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Công ty TNHH một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện thí điểm mô hình bãi đỗ xe thông minh qua ứng dụng trên điện thoại di động thông minh - Iparking tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo.
Trong giai đoạn thí điểm, Công ty cổ phần Đầu tư CIS cung cấp miễn phí phần mềm ứng dụng công nghệ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới