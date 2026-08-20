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Xã hội

Mưa lớn gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều bản làng, Nghệ An chủ động ứng phó

Mưa lớn khiến nhiều xã miền núi ở Nghệ An ngập cục bộ, sạt lở, làm hư hỏng một số công trình giao thông và tạm thời chia cắt một số khu dân cư.

Thanh Hà

Mưa lớn từ đêm 19 đến ngày 20/8 khiến nhiều khu vực miền núi Nghệ An xảy ra ngập lụt, sạt lở, giao thông bị chia cắt. Nhiều cầu tạm, cầu tràn bị nước lũ cuốn trôi hoặc nhấn chìm, ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn người dân.

Tại xã Yên Hòa, nước lũ cuốn trôi cầu tạm dẫn vào hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt, khiến hơn 300 hộ dân với gần 1.400 người bị cô lập.

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Đường lên bản Tạt cũ, xã Yên Hòa cột điện bị đổ ngang giữa đường, gây cản trở giao thông. (Ảnh TT xã Yên Hòa)

Sự cố xảy ra đúng thời điểm các địa phương chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị năm học mới của giáo viên và học sinh.

Tại xã Tam Thái, cầu tràn trên tuyến đường vào Trường THCS Tam Hợp và bản Phồng bị nước lũ nhấn chìm. Nước dâng cao, chảy xiết khiến người và phương tiện không thể qua lại, tạm thời chia cắt 7 bản với bên ngoài.

Một số đoạn Quốc lộ 7 qua địa bàn xã cũng bị ngập, nước tràn lên mặt đường, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, phương tiện lưu thông.

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Cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi ở xã Yên Hòa. (Ảnh TT xã Yên Hòa)

Trong khi đó, tại xã Tam Quang, nhiều cây cối tại khu vực rừng săng lẻ bị gãy đổ, chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Lực lượng quân sự địa phương phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng nhanh chóng dọn dẹp cây cối ngã đổ, khơi thông tuyến đường để các phương tiện sớm lưu thông trở lại.

Tại xã Na Ngoi, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, trong khi một số cầu ngầm, cầu tràn bị ngập nước.

Ông Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, cho biết địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo tại các khu vực xung yếu, đồng thời không cho người dân và phương tiện qua lại những vị trí nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn.

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Xã Tam Quang khẩn trương ứng phó mưa lớn và chủ động phòng ngừa sạt lở.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, chính quyền các địa phương miền núi Nghệ An tiếp tục theo dõi sát tình hình, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương cũng chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng tại những điểm xung yếu và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Video mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại Lai Châu, Lào Cai, Sơn La. (Nguồn VTV24)
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