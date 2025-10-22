MTTQ Việt Nam đã nhận được hơn 1.066,764 tỷ ủng hộ đồng bào vùng lũ

Tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được số tiền ủng hộ trên 1.066,764 tỷ đồng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Xây dựng. Ảnh Lê Khánh.

Ngày 21/10, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ Bộ Xây dựng số tiền 5 tỷ đồng; Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) số tiền 10 tỷ đồng; Tập thể sinh viên K15 Trường Đại học Luật Hà Nội số tiền 105 triệu đồng; Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân, Hà Nội số tiền 80 triệu đồng.

Trao số tiền ủng hộ 5 tỷ đồng tới Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Xây dựng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ số tiền 5 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ, mong bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Ngân hàng VietinBank. Ảnh: Lê Khánh.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và với tình cảm cá nhân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Xây dựng đã gửi tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ; đồng thời nhấn mạnh, không chỉ trao số tiền ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương mà Bộ Xây dựng còn trực tiếp trao hỗ trợ tại các địa phương - điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng và tinh thần nhân văn sâu sắc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Lê Khánh

Nhắc tới những thiệt hại nặng nề mà nhân dân các tỉnh đang phải khắc phục khi mưa lũ đi qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, khi trực tiếp cùng đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới tỉnh Thái Nguyên, có những gia đình đã nghẹn ngào bởi nước lũ đã cuốn đi toàn bộ tài sản, những gì còn lại trong căn nhà cũng hư hỏng và khó khắc phục.

"Xuất phát từ thực tế đó, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp nhận được số tiền ủng hộ tới đâu sẽ phân bổ kịp thời, đúng địa chỉ để giúp nhân dân các tỉnh bị thiệt hại bởi bão lũ có thêm nguồn lực tái thiết cuộc sống trong thời gian sớm nhất" - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp nhận ủng hộ từ Tập thể sinh viên K15 Trường Đại học Luật Hà Nội

Cùng ngày, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận từ Hiệp Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam số tiền 2 tỷ đồng; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn số tiền 100 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga tiếp nhận từ Hiệp Hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam. Ảnh: Lê Khánh.

Phó Chủ tịch Hà Thị Nga tiếp nhận từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Lê Khánh.

Cũng trong ngày 21/10, Hội người Việt Nam tại Westsachsen zwickau, Liên bang Đức đã trao ủng hộ số tiền 5.500 Euro; Công ty TSQ Việt Nam ủng hộ số tiền 300 triệu đồng; Hội Cựu giáo chức Việt Nam ủng hộ số tiền 636,113 triệu đồng.

Như vậy, tính đến 17h00 ngày 21/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - UBTƯ MTTQ Việt Nam là trên 1.066,764 tỷ đồng.

Các tổ chức, cá nhân đến trao ủng hộ tại UBTƯ MTTQ Việt Nam.