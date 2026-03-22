Một số ô tô vỡ kính nghi do bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Điều tra, làm rõ vụ việc một số ô tô bị vỡ kính, hư hỏng khi đang lưu thông trên cao tốc, nghi do bị ném đá.

Sáng 22/3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các địa phương thuộc khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nơi tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua để điều tra, làm rõ vụ việc một số ô tô bị vỡ kính, hư hỏng khi đang lưu thông trên cao tốc, nghi do bị ném đá.

Trước đó, vào tối 21/3, nhiều phương tiện khi di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phía Bắc tỉnh Quảng Trị nghi bị trúng đá dẫn đến vỡ kính, hư hỏng nặng buộc phải dừng khẩn cấp.

Anh H.V.Đ, một phụ lái ô tô tải cho biết, khoảng 21 giờ ngày 21/3, anh cùng lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc từ tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị thì bất ngờ thấy tiếng động trước cabin. Ban đầu mọi người nghĩ đá văng dưới đường lên nhưng sau đó biết nhiều xe khác cũng bị. Xe phải chạy thêm một đoạn mới có điểm dừng khẩn cấp, rất may chỉ bị móp nhẹ phía trước. Theo anh H.V.Đ một số ô tô khác bị nứt, vỡ kính.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo các xã Bố Trạch và Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết đã nắm thông tin ban đầu. Tuy nhiên, do xảy ra trong đêm nên chưa thể xác định cụ thể vị trí xảy ra vụ việc, các địa phương đang phối hợp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 11/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) thuộc Cục đang phối hợp với lực lượng liên quan xử lý vụ việc ném đá xuống đường cao tốc Vũng Áng - Hàm Nghi làm vỡ kính xe, gây mất an toàn giao thông.