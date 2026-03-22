Một số ô tô vỡ kính nghi do bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam

Điều tra, làm rõ vụ việc một số ô tô bị vỡ kính, hư hỏng khi đang lưu thông trên cao tốc, nghi do bị ném đá.

Theo Tá Chuyên / TTXVN

Sáng 22/3, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các địa phương thuộc khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, nơi tuyến cao tốc Bắc – Nam đi qua để điều tra, làm rõ vụ việc một số ô tô bị vỡ kính, hư hỏng khi đang lưu thông trên cao tốc, nghi do bị ném đá.

Trước đó, vào tối 21/3, nhiều phương tiện khi di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua phía Bắc tỉnh Quảng Trị nghi bị trúng đá dẫn đến vỡ kính, hư hỏng nặng buộc phải dừng khẩn cấp.

Anh H.V.Đ, một phụ lái ô tô tải cho biết, khoảng 21 giờ ngày 21/3, anh cùng lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc từ tỉnh Hà Tĩnh vào Quảng Trị thì bất ngờ thấy tiếng động trước cabin. Ban đầu mọi người nghĩ đá văng dưới đường lên nhưng sau đó biết nhiều xe khác cũng bị. Xe phải chạy thêm một đoạn mới có điểm dừng khẩn cấp, rất may chỉ bị móp nhẹ phía trước. Theo anh H.V.Đ một số ô tô khác bị nứt, vỡ kính.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo các xã Bố Trạch và Bắc Trạch (Quảng Trị) cho biết đã nắm thông tin ban đầu. Tuy nhiên, do xảy ra trong đêm nên chưa thể xác định cụ thể vị trí xảy ra vụ việc, các địa phương đang phối hợp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 11/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Đội 4), Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6) thuộc Cục đang phối hợp với lực lượng liên quan xử lý vụ việc ném đá xuống đường cao tốc Vũng Áng - Hàm Nghi làm vỡ kính xe, gây mất an toàn giao thông.

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng làm 2 người bị thương

Từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong đêm, hai nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi, ném đá nhau trên đường phố.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ mâu thuẫn cá nhân phát sinh trong đêm, hai nhóm thanh thiếu niên tại phường Đông Triều (Quảng Ninh) đã tụ tập, mang theo hung khí truy đuổi trên đường phố, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xã hội

Ném đá làm vỡ kính xe tải, nam thanh niên bị khởi tố

Do bực tức vì thua game, N.B.K.D (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhặt đá trên mặt cầu vượt ném nhiều lần xuống đường cao tốc, khiến một phương tiện bị hư hỏng.

Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.B.K.D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với N. B. K. D.
Xã hội

Nhóm thiếu niên ném đá vào nhiều xe khách gây hư hỏng tài sản ở Lai Châu

Nhóm thiếu niên thực hiện hành vi dùng đá ném vào xe ô tô khách đang di chuyển trên Quốc lộ 32, tỉnh Lai Châu gây hư hỏng tài sản.

Ngày 15/10, Công an xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm thiếu niên thực hiện hành vi dùng đá ném vào ô tô khách đang di chuyển trên Quốc lộ 32, gây hư hỏng tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Nhóm thiếu niên liên quan tới vụ việc.
