Một mùa hè không nghỉ của học sinh lớp 9

Mặc dù Bộ GD&ĐT quy định học sinh được nghỉ hè trọn vẹn 2 tháng, nhưng trên thực tế tại các đô thị lớn, kỳ nghỉ này của học sinh lớp 9 đã hoàn toàn bị "khai tử". Áp lực từ "tấm vé" vào lớp 10 ngày khiến hàng nghìn học sinh cuối cấp vào một "học kỳ thứ ba" nghẹt thở. Cuộc đua giành suất học chính quy vô tình biến khoảng thời gian nghỉ ngơi thành khoảng thời gian vất vả.

Nhìn mọi người xung quanh rịch chuẩn bị cho những chuyến du lịch hè cùng gia đình, em Quỳnh Anh - học sinh lớp 9, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) - bày tỏ sự tiếc nuối khi lịch trình của mình hiện tại chỉ xoay quanh các lớp học thêm và đề cương ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, Quỳnh Anh cùng gia đình đã chủ động gác lại mọi kế hoạch vui chơi để tập trung tối đa cho giai đoạn nước rút.

“Nói không tiếc mùa hè thì không đúng, nhưng em ý thức được đây là thời điểm quan trọng nhất. Tỷ lệ chọi vào các trường công lập tại Hà Nội vốn rất cao, nên nếu chủ quan nghỉ ngơi lúc này, em sợ mình sẽ không kịp hệ thống lại kiến thức. Mẹ em cũng rất tâm lý, không ép buộc mà luôn động viên, chăm sóc sức khỏe cho em. Cả nhà đều tự nhủ sẽ cùng nhau bù đắp bằng một chuyến đi thật dài ngay sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng” - Quỳnh Anh chia sẻ.

Em Ngọc Diệp - học sinh lớp 9, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) - đã chọn gác lại toàn bộ kế hoạch vui chơi để làm bạn với sách vở. Mục tiêu của Ngọc Diệp không chỉ là một suất học ở trường THPT công lập top đầu mà em còn thử sức mình ở kỳ thi tuyển sinh vào khối THPT Chuyên. Với mục tiêu kép này, Diệp đã tự thiết kế cho mình một thời khóa biểu ôn tập, phân chia khoa học cho từng môn học.

“Thi vào lớp 10 công lập thông thường đã áp lực, thi vào trường chuyên tỷ lệ chọi lại càng khốc liệt hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi kiến thức nâng cao rất sâu. Vì vậy, em quyết định dùng trọn vẹn khoảng thời gian này để tập trung cao độ, tìm không gian yên tĩnh tự học và hệ thống lại kiến thức.

Bên cạnh ba môn cơ bản, những ngày này em dành phần lớn thời gian để cày đề chuyên chuyên sâu. Đây là môn thi quyết định, vừa là thế mạnh nhưng cũng là thử thách lớn nhất mà em cần phải bứt phá để hiện thực hóa ước mơ của mình” - Ngọc Diệp chia sẻ.

Cô Trần Trà My - giáo viên môn Toán của trường THCS Thống Nhất (Hà Nội) - chia sẻ với Báo Lao Động cho rằng, điều quan trọng không phải học thật nhiều mà học có kế hoạch và biết phân bổ thời gian hợp lý. Bên cạnh đó, học sinh cần chú ý sức khỏe và giấc ngủ. “Nếu không có sức khỏe và tinh thần tốt thì rất khó làm bài hiệu quả. Các em không nên thức quá khuya vì dễ căng thẳng thần kinh và ảnh hưởng đến việc học hôm sau” - cô Trà My khuyên.

Đáng chú ý, áp lực của cuộc đua giành vé vào lớp 10 không còn là câu chuyện riêng của những sĩ tử cuối cấp. Sức nóng của kỳ thi còn lan sang cả những học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. Thay vì được tận hưởng một mùa hè vui chơi trọn vẹn trước năm học cuối cấp, nhiều học sinh vừa kết thúc lớp 8 đã phải vội vã khăn gói đến các lớp học thêm từ giữa tháng 6.

Nhận thức được cấu trúc đề thi những năm gần đây có độ phân hóa ngày càng cao và kiến thức mở rộng, cả phụ huynh lẫn học sinh đều không dám chủ quan. Việc tiếp cận chương trình lớp 9 và luyện đề sớm ngay từ kỳ nghỉ hè được xem là giải pháp bắt buộc để tránh bị hụt hơi trong cuộc đua đường dài vào năm sau.

“Vừa tổng kết năm học lớp 8 xong là mẹ đã đăng ký cho em 3 lớp học thêm Toán, Văn, Anh. Ban đầu em cũng thấy hụt hẫng vì chưa được nghỉ ngơi nhiều, nhưng nghe các anh chị khóa trước bảo đề thi vào lớp 10 ngày càng khó, nếu không học trước từ hè thì vào năm học sẽ bị ngộp, không theo kịp các bạn” - em Hương Linh, học sinh chuẩn bị lên lớp 9 tại Hà Nội chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 đang đến rất gần, trong đó riêng tại Hà Nội, cuộc đua sẽ chính thức diễn ra vào ngày 30 và 31/5 tới. Áp lực trước cánh cửa trường công lập là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì gia tăng áp lực học tập trong giai đoạn nước rút này, điều các sĩ tử cần nhất từ gia đình chính là sự chăm sóc về sức khỏe và ổn định tâm lý. Những lời động viên từ gia đình sẽ là điểm tựa quan trọng, giúp các em giải tỏa căng thẳng, đảm bảo thể trạng tốt nhất để tự tin bước vào phòng thi.

