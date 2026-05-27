Giữa “chảo lửa” Hà Nội: Mưu sinh dưới 40 độ C của những người không thể nghỉ

Nắng nóng gay gắt phủ khắp Hà Nội những ngày cuối tháng 5, nhưng hàng vạn shipper và tài xế xe ôm công nghệ vẫn miệt mài ngoài đường.

11h30 trưa, mặt đường Nguyễn Trãi như hắt lửa. Dòng xe cộ chen chúc dưới nền nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Những người đi đường vội vã tìm bóng cây, trú dưới mái hiên hoặc ghé quán nước để tránh nắng. Thế nhưng với nhiều shipper và tài xế xe ôm công nghệ, đó lại là thời điểm công việc bắt đầu dồn dập nhất trong ngày.

Giữa dòng người hối hả, anh Nguyễn Văn H. (34 tuổi), tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội, tấp xe vào gốc cây ven đường. Chiếc áo chống nắng đã thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng sau nhiều giờ liên tục di chuyển ngoài trời.

Tài xế xe ôm công nghệ vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng hơn 40 độ ở Hà Nội.

Anh tranh thủ uống vài ngụm nước rồi lại kiểm tra điện thoại, chờ đơn hàng mới hiện lên màn hình.

“Trời nóng thế này ai cũng muốn ở trong phòng điều hòa, nhưng mình nghỉ thì không có thu nhập. Nắng càng gắt, đơn giao đồ ăn càng nhiều nên phải cố chạy”, anh nói.

Câu chuyện của anh H. không phải cá biệt. Những ngày Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm, hàng nghìn lao động tự do làm nghề giao hàng, xe ôm công nghệ vẫn đều đặn rong ruổi trên từng tuyến phố. Đó là nhóm lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết nhưng lại khó có lựa chọn dừng công việc.

Những bóng người dưới mặt đường bỏng rát

Tại khu vực các quận trung tâm như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân hay Cầu Giấy, không khó để bắt gặp hình ảnh các shipper ngồi nép mình dưới bóng cây, chân cầu vượt hoặc hiên các cửa hàng để “hồi sức” sau mỗi chuyến đi.

Nhiều người trang bị kín mít từ đầu đến chân với áo chống nắng, khẩu trang, găng tay, kính chắn gió. Tuy nhiên, lớp bảo hộ ấy chỉ giúp giảm bớt phần nào tác động của ánh nắng trực tiếp.

Shipper ngồi nép mình dưới bóng cây, chân cầu vượt hoặc hiên các cửa hàng để “hồi sức” sau mỗi chuyến đi.

“Đi ngoài đường lúc giữa trưa giống như đứng trước lò than. Nóng nhất là lúc dừng đèn đỏ. Hơi nóng từ mặt đường, từ động cơ xe và từ nắng trên đầu hắt xuống cùng lúc khiến người như bị nung lên”, anh Trần Minh T., shipper giao đồ ăn hơn 5 năm kinh nghiệm chia sẻ.

Theo anh T., những ngày nắng nóng cực đoan thường là thời điểm đơn hàng tăng mạnh. Nhiều người ngại ra ngoài nên lựa chọn đặt đồ ăn, mua sắm trực tuyến hoặc gọi xe công nghệ. Điều đó đồng nghĩa với việc shipper có cơ hội tăng thu nhập, nhưng cũng phải đánh đổi bằng sức khỏe.

“Một ngày tôi chạy khoảng 10-12 tiếng. Nắng nóng thì kiếm được thêm vài trăm nghìn đồng nhưng cơ thể rất mệt. Có hôm về nhà chỉ muốn nằm vì đau đầu và mất sức”, anh kể.

Không ít tài xế cho biết họ phải mang theo nhiều chai nước đá, nước điện giải hoặc khăn lạnh để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Một số người còn thay đổi lịch làm việc, tranh thủ nghỉ ngắn dưới bóng râm sau mỗi vài cuốc xe để tránh kiệt sức.

Đằng sau những đơn hàng “giao ngay”

Trong thời đại số, chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể nhận đồ ăn, hàng hóa hoặc xe đưa đón trong thời gian ngắn. Sự tiện lợi ấy khiến dịch vụ công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các đợt nắng nóng.

Tuy nhiên, phía sau những thông báo “đơn hàng đang được giao” là những hành trình không hề dễ dàng.

Một shipper giao thực phẩm tại quận Hoàng Mai cho biết có những ngày anh nhận liên tiếp hàng chục đơn. Thời gian giao hàng bị giới hạn nên nhiều lúc phải di chuyển liên tục dưới nắng mà không kịp nghỉ ngơi.

“Nhiều khách hàng chỉ thấy đơn hàng đến đúng giờ. Ít ai biết người giao phải chạy ngoài trời nắng hơn 40 độ C, chờ đèn đỏ hàng chục lần hay tìm địa chỉ trong những con ngõ nhỏ giữa trưa”, anh nói.

Áp lực không chỉ đến từ thời tiết. Với lao động công nghệ, thu nhập phụ thuộc vào số lượng cuốc xe và đơn hàng hoàn thành. Mỗi giờ nghỉ đồng nghĩa với việc giảm cơ hội kiếm tiền.

Nhiều tài xế là lao động nhập cư, gánh trên vai tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt và trách nhiệm chăm lo cho gia đình ở quê. Vì vậy, dù nắng nóng hay mưa bão, họ vẫn cố gắng bám đường.

Mưu sinh giữa những cực đoan của thời tiết

Các chuyên gia khí tượng nhận định tình trạng nắng nóng gay gắt tại miền Bắc có xu hướng xuất hiện thường xuyên hơn trong những năm gần đây. Biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng cực đoan kéo dài, tạo ra nhiều thách thức cho nhóm lao động làm việc ngoài trời.

Trong số đó, shipper và tài xế xe ôm công nghệ là lực lượng chịu tác động rõ nét nhất. Họ gần như không có không gian làm việc cố định, phải di chuyển liên tục trên các tuyến đường bê tông và nhựa đường hấp thụ nhiệt mạnh.

Nguy cơ say nắng, mất nước, kiệt sức do nhiệt luôn hiện hữu. Một số tài xế cho biết đã từng gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt hoặc tụt huyết áp sau nhiều giờ chạy xe giữa trời nắng gắt.

Thực tế ấy đặt ra yêu cầu về việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe đối với lao động ngoài trời. Các chuyên gia khuyến cáo người lao động cần bổ sung đủ nước, sử dụng trang phục chống nắng phù hợp, hạn chế làm việc liên tục trong khung giờ nhiệt độ cao nhất và chủ động nghỉ ngơi khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.