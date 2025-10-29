Hà Nội

Món phở 'không nước' ở Ninh Bình khiến du khách ăn một lần là nhớ mãi

Du lịch

Biến tấu từ phở truyền thống, phở chấm xíu Nam Định (cũ) chinh phục du khách bằng hương vị chua ngọt hài hòa, cách ăn lạ miệng và nét tinh tế rất Thành Nam.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nam Định (nay sáp nhập vào tỉnh Ninh Bình) vùng đất được xem là “cái nôi của phở Việt” giờ đây khiến du khách ngạc nhiên với món phở chấm xíu, một biến tấu vừa quen vừa lạ, làm nên dấu ấn riêng trong bản đồ ẩm thực Việt Nam. Ảnh checkinvietnam
Khác với phở nước truyền thống, phở chấm xíu không dùng thịt bò mà thay bằng thịt heo nọng cổ – phần thịt mềm, béo vừa phải. Ảnh checkinvietnam
Thịt được tẩm ướp gia vị rồi rán hai lần để lớp ngoài vàng giòn, bên trong vẫn ẩm ngọt. “Xíu” vốn bắt nguồn từ món xá xíu của người Hoa, qua thời gian được Việt hóa thành nhiều món dân dã, và phở chấm xíu chính là sự giao thoa thú vị giữa ẩm thực Hoa – Việt. Ảnh checkinvietnam
Điểm đặc biệt nằm ở nước chấm chua ngọt, ninh từ thịt gà để lấy vị ngọt thanh rồi pha cùng giấm, tỏi, đường, ớt. Nước chấm ngon phải đạt đủ vị chua – cay – mặn – ngọt hài hòa, khiến miếng thịt và sợi phở trở nên đậm đà mà vẫn nhẹ nhàng. Ảnh Báo Nhân dân
Một phần phở chấm xíu gồm bánh phở tươi, thịt xíu thái lát, rau sống và bát nước chấm nóng hổi. Chỉ cần gắp phở, kèm miếng thịt, chấm ngập nước, du khách sẽ cảm nhận hương vị hòa quyện tinh tế – vừa dân dã, vừa mới lạ. Ảnh checkinvietnam
Chiều muộn, các quán phở chấm xíu trên phố Nguyễn Hiền luôn đông kín. Mùi thịt xíu lan tỏa, tiếng rán xèo xèo hòa cùng tiếng trò chuyện tạo nên một không gian ẩm thực đặc trưng của Thành Nam về đêm. Ảnh checkinvietnam
Không cầu kỳ hình thức, phở chấm xíu chinh phục người ăn bằng sự giản dị và tinh tế – minh chứng cho khả năng sáng tạo của người Việt trong việc làm mới món truyền thống. Ảnh checkinvietnam
Gợi ý địa chỉ phở chấm xíu Nguyễn Hiền, mở cửa từ 16h đến khuya, giá khoảng 35.000–45.000 đồng/suất. Nên đi sớm để tránh xếp hàng. Ảnh Báo Tiền Phong
#Ẩm thực Ninh Bình #Phở chấm xíu #Biến tấu món Phở #Hương vị chua ngọt #Ẩm thực Việt Nam sáng tạo #Giao thoa ẩm thực Hoa-Việt

