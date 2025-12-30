Hà Nội

Tộc người có lá phổi lớn lạ thường, sống ở nơi cực kỳ khắc nghiệt

Kho tri thức

Tộc người có lá phổi lớn lạ thường, sống ở nơi cực kỳ khắc nghiệt

Sinh sống trên cao nguyên Andes khắc nghiệt, tộc người Aymara lưu giữ một nền văn hóa cổ xưa bền bỉ suốt hàng nghìn năm.

T.B (tổng hợp)
Là một trong những cộng đồng bản địa lâu đời nhất Nam Mỹ. Người Aymara đã sinh sống quanh hồ Titicaca từ trước thời Inca, với lịch sử được các nhà nghiên cứu ước tính kéo dài hơn 2.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Là một trong những cộng đồng bản địa lâu đời nhất Nam Mỹ. Người Aymara đã sinh sống quanh hồ Titicaca từ trước thời Inca, với lịch sử được các nhà nghiên cứu ước tính kéo dài hơn 2.000 năm. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi đáng kinh ngạc với độ cao trên 3.800 mét. Cơ thể người Aymara có dung tích phổi lớn và lượng hồng cầu cao, giúp họ sinh sống, lao động bình thường trong môi trường thiếu oxy của cao nguyên Andes. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi đáng kinh ngạc với độ cao trên 3.800 mét. Cơ thể người Aymara có dung tích phổi lớn và lượng hồng cầu cao, giúp họ sinh sống, lao động bình thường trong môi trường thiếu oxy của cao nguyên Andes. Ảnh: Pinterest.
Có quan niệm thời gian rất độc đáo. Người Aymara nhìn nhận quá khứ ở phía trước vì “đã nhìn thấy”, còn tương lai ở phía sau vì “chưa thể thấy”, một cách tư duy hiếm gặp trong các nền văn hóa thế giới. Ảnh: Pinterest.
Có quan niệm thời gian rất độc đáo. Người Aymara nhìn nhận quá khứ ở phía trước vì “đã nhìn thấy”, còn tương lai ở phía sau vì “chưa thể thấy”, một cách tư duy hiếm gặp trong các nền văn hóa thế giới. Ảnh: Pinterest.
Nông nghiệp truyền thống gắn liền với thiên nhiên. Họ trồng khoai tây, quinoa và ngô trên các thửa ruộng bậc thang, sử dụng kỹ thuật canh tác cổ giúp chống sương giá và bảo tồn độ ẩm đất. Ảnh: Pinterest.
Nông nghiệp truyền thống gắn liền với thiên nhiên. Họ trồng khoai tây, quinoa và ngô trên các thửa ruộng bậc thang, sử dụng kỹ thuật canh tác cổ giúp chống sương giá và bảo tồn độ ẩm đất. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng thờ Mẹ Đất Pachamama rất sâu sắc. Trong đời sống tinh thần, Pachamama là hiện thân của thiên nhiên, được người Aymara cúng tế thường xuyên để cầu mùa màng, sức khỏe và sự hài hòa. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng thờ Mẹ Đất Pachamama rất sâu sắc. Trong đời sống tinh thần, Pachamama là hiện thân của thiên nhiên, được người Aymara cúng tế thường xuyên để cầu mùa màng, sức khỏe và sự hài hòa. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống mang tính biểu tượng cao. Những chiếc váy xếp nếp pollera, khăn choàng dày và mũ tròn đặc trưng không chỉ giữ ấm mà còn thể hiện địa vị xã hội và bản sắc văn hóa Aymara. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống mang tính biểu tượng cao. Những chiếc váy xếp nếp pollera, khăn choàng dày và mũ tròn đặc trưng không chỉ giữ ấm mà còn thể hiện địa vị xã hội và bản sắc văn hóa Aymara. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa cộng đồng đặt nặng tinh thần chia sẻ. Người Aymara đề cao các nguyên tắc “không nói dối, không trộm cắp, không lười biếng”, cùng lối sống cộng đồng gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong lao động và nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa cộng đồng đặt nặng tinh thần chia sẻ. Người Aymara đề cao các nguyên tắc “không nói dối, không trộm cắp, không lười biếng”, cùng lối sống cộng đồng gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong lao động và nghi lễ. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Aymara vẫn được sử dụng rộng rãi. Tiếng Aymara hiện nay vẫn là ngôn ngữ mẹ đẻ của hàng triệu người tại Bolivia và Peru, đóng vai trò quan trọng trong bản sắc văn hóa cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Aymara vẫn được sử dụng rộng rãi. Tiếng Aymara hiện nay vẫn là ngôn ngữ mẹ đẻ của hàng triệu người tại Bolivia và Peru, đóng vai trò quan trọng trong bản sắc văn hóa cộng đồng. Ảnh: Pinterest.
