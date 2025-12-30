Hà Nội

Điều kỳ thú về dinh thự mùa hè cực xa hoa của vua Bảo Đại

Kho tri thức

Điều kỳ thú về dinh thự mùa hè cực xa hoa của vua Bảo Đại

Ẩn mình giữa rừng thông xanh mát, Dinh 3 là công trình gắn liền với cuộc đời vua Bảo Đại cùng lịch sử chính trị đặc biệt của Đà Lạt xưa.

Quốc Lê
Từng là nơi ở và làm việc mùa hè của vua Bảo Đại. Dinh 3 từng là tư dinh mùa hè của vua Bảo Đại – vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn – trong những năm cuối của chế độ quân chủ Việt Nam.
Tọa lạc trên một ngọn đồi tách biệt giữa rừng thông. Dinh 3 nằm trên một quả đồi cạnh đường Triệu Việt Vương ngày nay, được bao bọc bởi rừng thông tự nhiên, tạo nên sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.
Được xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu hiện đại. Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp thập niên 1930, kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa hiện đại và không gian nghỉ dưỡng cao nguyên.
Khuôn viên được quy hoạch theo phong cách vườn châu Âu. Vườn hoa, thảm cỏ và lối đi xung quanh dinh được thiết kế cân đối, tận dụng địa hình tự nhiên và khí hậu mát mẻ của Đà Lạt.
Có hệ thống hầm trú ẩn bí mật. Dưới Dinh 3 tồn tại hầm ngầm kiên cố, được thiết kế để đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp, phản ánh bối cảnh chính trị nhiều biến động thời bấy giờ.
Từng là nơi tiếp đón nhiều nhân vật quan trọng. Dinh 3 không chỉ là nơi ở mà còn là không gian tiếp khách ngoại giao, quan chức và các nhân vật có ảnh hưởng trong giai đoạn cuối thời phong kiến.
Gắn liền với cuộc sống gia đình của vua Bảo Đại. Hoàng hậu Nam Phương và các hoàng tử, công chúa từng sinh hoạt tại đây, khiến Dinh 3 mang dáng dấp của một biệt thự gia đình hơn là cơ quan hành chính.
Không gian bên trong phản ánh lối sống Tây hóa. Cách bài trí phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa phương Tây trong đời sống hoàng gia thời vua Bảo Đại.
Nội thất bên trong gần như được bảo tồn nguyên vẹn. Nhiều vật dụng sinh hoạt, đồ nội thất, tranh ảnh và sàn gỗ trong dinh vẫn giữ được trạng thái gần với thời vua Bảo Đại sinh sống.
Là điểm tham quan lịch sử – văn hóa nổi bật của Đà Lạt. Ngày nay, Dinh 3 trở thành di tích mở cửa cho công chúng, giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử, kiến trúc Đà Lạt xưa và đời sống của gia đình vị vua Nguyễn cuối cùng.
Quốc Lê
