Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Đi một vòng food tour Lạng Sơn, ăn gì cho đã?

Một ngày food tour Lạng Sơn, du khách có thể thưởng thức từ bánh cuốn trứng, phở chua, bánh ngải đến lợn quay, vịt quay lá mắc mật trứ danh.

Vân Giang (Tổng hợp)

Đến với Lạng Sơn, du khách không chỉ say lòng bởi cảnh núi non hùng vĩ, chợ Đông Kinh sầm uất hay mùa hoa hồi, mà còn bị cuốn hút bởi hành trình khám phá ẩm thực phong phú.

Chỉ trong một ngày, một “food tour” đúng nghĩa cũng đủ để bạn cảm nhận được hồn cốt ẩm thực nơi xứ Lạng.

Buổi sáng: Bánh cuốn trứng nóng hổi

Hành trình bắt đầu bằng món bánh cuốn trứng – đặc sản nổi tiếng mà người dân bản địa thường ăn sáng. Khác với nhiều nơi khác, bánh cuốn ở Lạng Sơn được tráng trực tiếp với trứng gà, tạo nên lớp bánh vàng óng, thơm bùi.

banh-cuon-trung-nong-hoi.jpg
Ảnh Vinpearl

.Thay vì chấm nước mắm, món ăn này được dùng kèm bát canh xương nóng hổi, thêm măng ớt cay nồng, vừa lạ vừa ấm bụng trong cái se lạnh buổi sớm.

Buổi trưa: Thanh mát phở chua

Khi mặt trời lên cao, phở chua chính là lựa chọn lý tưởng. Không có nước dùng sôi sục như phở Hà Nội, phở chua Lạng Sơn lại hấp dẫn bởi nước trộn chua ngọt thanh mát, hòa quyện cùng bánh phở dẻo, thịt quay thái mỏng, lạc rang và rau thơm.

pho-chua.jpg
Ảnh Linh Boo

Vị chua dịu, béo ngậy và thơm bùi khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi.

Buổi chiều: Quà vặt chợ phiên

Sau khi dạo quanh chợ Kỳ Lừa hay những phiên chợ vùng cao, du khách có thể dừng chân bên gánh hàng nhỏ để thưởng thức bánh ngải.

banh-ngai.jpg
Ảnh MIA

Bánh được làm từ lá ngải cứu non trộn cùng bột nếp, nhân là vừng đen hoặc lạc giã với đường. Khi hấp chín, bánh có màu xanh thẫm, dẻo thơm, vị ngọt thanh xen chút ngậy bùi – một món ăn dân dã nhưng đậm hồn quê.

Buổi tối: Thịnh soạn tiệc quay và khâu nhục

Ẩm thực Lạng Sơn sẽ khép lại bằng một bữa tối no nê với những món “đỉnh cao” trong nghệ thuật chế biến.

Lợn quay và vịt quay lá mắc mật từ lâu đã trở thành thương hiệu của xứ Lạng. Lá mắc mật được nhồi trong bụng, khi nướng tỏa hương thơm ngọt, chua nhẹ đặc trưng.

lon-quay.jpg
Ảnh luhanhvietnam

Miếng thịt vàng giòn, chấm cùng nước sốt pha măng ớt cay nồng, ngon khó cưỡng.

Nếu muốn thưởng thức món ăn cầu kỳ hơn, khâu nhục là lựa chọn đáng thử. Thịt ba chỉ được tẩm ướp kỹ, đem hấp nhừ cho đến khi béo mềm, tan trong miệng, mang hương vị mặn mà, đậm đà của người dân vùng biên. Vào những ngày se lạnh, một nồi vịt om măng nóng hổi cũng đủ làm ấm lòng thực khách xa gần.

Không thể thiếu trong food tour xứ Lạng chính là những loại gia vị bản địa: măng ớt muối chua cay nồng, chanh rừng thơm dịu hay hạt dổi đặc trưng. Chính sự kết hợp ấy đã nâng tầm hương vị, tạo nên bản sắc riêng cho ẩm thực nơi đây.

#ẩm thực Lạng Sơn #food tour Lạng Sơn #bánh cuốn trứng Lạng Sơn #phở chua Lạng Sơn #bánh ngải Lạng Sơn #lợn quay lá mắc mật

Bài liên quan

Du lịch

Chả sắn Bản Liền món ăn dân dã thành đặc sản hút khách mùa du lịch

Xuất hiện trên truyền hình thực tế, chả sắn món ăn giản dị của người Tày ở Bản Liền – nhanh chóng trở thành đặc sản hấp dẫn du khách gần xa.

Từ món ăn “thời nghèo” đến đặc sản hút khách ở Bản Liền

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế được quay tại Bản Liền – xã vùng cao cách trung tâm thị trấn Bắc Hà hơn 20km – món chả sắn (còn gọi là bánh sắn) của người Tày bất ngờ “gây sốt”. Nhiều khán giả không chỉ tò mò học cách làm mà còn tìm đến bản làng để trải nghiệm ẩm thực tận nơi.

Xem chi tiết

Du lịch

Thách thức lòng can đảm với 3 món đặc sản "động đậy" ở Việt Nam

Ba món đặc sản Việt vừa nhìn đã muốn "quay xe" vì còn ngọ nguậy, nhưng lại được nhiều người Việt mê mẩn vì hương vị béo ngậy, độc đáo và giàu dinh dưỡng.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn thơm ngon và nổi tiếng như phở, bún chả, bánh mì… Tuy nhiên, bên cạnh những món ăn quen thuộc ấy, Việt Nam còn sở hữu không ít đặc sản độc lạ, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến không ít du khách quốc tế "quay xe". Đặc biệt, có những món ăn vẫn còn… động đậy ngay trên đĩa, khiến người nước ngoài khiếp vía, nhưng lại được người Việt mê mẩn.

Dưới đây là ba món “ngọ nguậy” từng khiến thực khách nước ngoài “sợ xanh mặt”, nhưng lại là khoái khẩu của không ít người bản địa.

Xem chi tiết

Photo

Độc đáo hương vị phở chua ngon trứ danh ở xứ Lạng

Trải qua thời gian, dưới bàn tay chế biến của người dân xứ Lạng, phở chua đã trở nên nổi tiếng, khiến bao thực khách phải say đắm, ăn thử 1 lần là nhớ mãi.

Doc dao huong vi pho chua ngon tru danh o xu Lang
Nền văn hóa ẩm thực xứ Lạng vô cùng đa dạng, với nhiều món ăn lạ miệng, thơm ngon, hấp dẫn. Đặc sản phở chua là một trong số đó. Ảnh Internet
Doc dao huong vi pho chua ngon tru danh o xu Lang-Hinh-2
 Về nguồn gốc, chẳng ai biết chính xác món phở chua Lạng Sơn có từ khi nào. Ảnh Internet
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới