Đi một vòng food tour Lạng Sơn, ăn gì cho đã?

Một ngày food tour Lạng Sơn, du khách có thể thưởng thức từ bánh cuốn trứng, phở chua, bánh ngải đến lợn quay, vịt quay lá mắc mật trứ danh.

Đến với Lạng Sơn, du khách không chỉ say lòng bởi cảnh núi non hùng vĩ, chợ Đông Kinh sầm uất hay mùa hoa hồi, mà còn bị cuốn hút bởi hành trình khám phá ẩm thực phong phú.

Chỉ trong một ngày, một “food tour” đúng nghĩa cũng đủ để bạn cảm nhận được hồn cốt ẩm thực nơi xứ Lạng.

Buổi sáng: Bánh cuốn trứng nóng hổi

Hành trình bắt đầu bằng món bánh cuốn trứng – đặc sản nổi tiếng mà người dân bản địa thường ăn sáng. Khác với nhiều nơi khác, bánh cuốn ở Lạng Sơn được tráng trực tiếp với trứng gà, tạo nên lớp bánh vàng óng, thơm bùi.

Ảnh Vinpearl

.Thay vì chấm nước mắm, món ăn này được dùng kèm bát canh xương nóng hổi, thêm măng ớt cay nồng, vừa lạ vừa ấm bụng trong cái se lạnh buổi sớm.

Buổi trưa: Thanh mát phở chua

Khi mặt trời lên cao, phở chua chính là lựa chọn lý tưởng. Không có nước dùng sôi sục như phở Hà Nội, phở chua Lạng Sơn lại hấp dẫn bởi nước trộn chua ngọt thanh mát, hòa quyện cùng bánh phở dẻo, thịt quay thái mỏng, lạc rang và rau thơm.

Ảnh Linh Boo

Vị chua dịu, béo ngậy và thơm bùi khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi.

Buổi chiều: Quà vặt chợ phiên

Sau khi dạo quanh chợ Kỳ Lừa hay những phiên chợ vùng cao, du khách có thể dừng chân bên gánh hàng nhỏ để thưởng thức bánh ngải.

Ảnh MIA

Bánh được làm từ lá ngải cứu non trộn cùng bột nếp, nhân là vừng đen hoặc lạc giã với đường. Khi hấp chín, bánh có màu xanh thẫm, dẻo thơm, vị ngọt thanh xen chút ngậy bùi – một món ăn dân dã nhưng đậm hồn quê.

Buổi tối: Thịnh soạn tiệc quay và khâu nhục

Ẩm thực Lạng Sơn sẽ khép lại bằng một bữa tối no nê với những món “đỉnh cao” trong nghệ thuật chế biến.

Lợn quay và vịt quay lá mắc mật từ lâu đã trở thành thương hiệu của xứ Lạng. Lá mắc mật được nhồi trong bụng, khi nướng tỏa hương thơm ngọt, chua nhẹ đặc trưng.

Ảnh luhanhvietnam

Miếng thịt vàng giòn, chấm cùng nước sốt pha măng ớt cay nồng, ngon khó cưỡng.

Nếu muốn thưởng thức món ăn cầu kỳ hơn, khâu nhục là lựa chọn đáng thử. Thịt ba chỉ được tẩm ướp kỹ, đem hấp nhừ cho đến khi béo mềm, tan trong miệng, mang hương vị mặn mà, đậm đà của người dân vùng biên. Vào những ngày se lạnh, một nồi vịt om măng nóng hổi cũng đủ làm ấm lòng thực khách xa gần.

Không thể thiếu trong food tour xứ Lạng chính là những loại gia vị bản địa: măng ớt muối chua cay nồng, chanh rừng thơm dịu hay hạt dổi đặc trưng. Chính sự kết hợp ấy đã nâng tầm hương vị, tạo nên bản sắc riêng cho ẩm thực nơi đây.