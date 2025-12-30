Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Đánh dấu tuổi 21, Huyền 2k4 khiến fan 'bỏng mắt' với bộ ảnh corset cực gắt

Ở tuổi 21, Huyền 2k4 đã hoàn toàn lột xác để trở thành một phiên bản đằm thắm, sắc sảo và đầy gợi cảm.

Trầm Phương
2-1199.jpg
Sau khi đón tuổi mới trong không khí tưng bừng, hot girl Huyền 2k4 (Lê Thị Khánh Huyền) lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi tung ra bộ ảnh hậu sinh nhật đầy phá cách và nóng bỏng. Không còn là hình ảnh "công chúa" ngọt ngào ngày nào, cô nàng sinh năm 2004 chứng minh sức hút của một "biểu tượng gợi cảm" thế hệ mới. (Ảnh: IGNV)
3-8064.jpg
Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là trang phục của cô nàng. Huyền 2k4 lựa chọn thiết kế corset trắng tinh khôi phối cùng viền lông vũ sang trọng ở phần ngực. Chiếc corset ôm sát giúp tôn lên triệt để đường cong cơ thể mềm mại và vòng eo nhỏ xíu thương hiệu. (Ảnh: IGNV)
4-2162.jpg
Điều đặc biệt trong loạt ảnh, Huyền 2k4 gây bất ngờ với concept độc lạ: ăn bánh kem bằng... ly. Thay vì sử dụng dao hay thìa truyền thống, cô nàng trực tiếp dùng chiếc ly thủy tinh để "múc" những phần bánh tiramisu ngon mắt. (Ảnh: IGNV)
1-2274.jpg
Sự kết hợp giữa biểu cảm gương mặt tinh nghịch, có phần "nổi loạn" và hành động táo bạo này đã tạo nên một bộ ảnh vừa mang tính nghệ thuật, vừa phóng khoáng xem lẫn chút hoang dại nhưng đầy cuốn hút.(Ảnh: IGNV)
5-8242.jpg
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã thu về hàng chục nghìn lượt tương tác. Đa số netizen đều dành lời khen ngợi cho sự thăng hạng về nhan sắc lẫn thần thái của cô. (Ảnh: IGNV)
6-7584.jpg
Ánh mắt lạnh, biểu cảm sắc sảo và cách tạo dáng táo bạo, cho thấy cô nàng đang rất tự tin với hình ảnh trưởng thành mà mình theo đuổi. (Ảnh: IGNV)
7-9180.jpg
Có thể thấy, kể từ sau khi kết hôn và bước sang độ tuổi 21, Huyền 2k4 đã có sự chuyển mình rõ rệt trong phong cách. Cô không ngại thử nghiệm những concept khó, đòi hỏi sự táo bạo và khả năng biểu cảm cao. (Ảnh: IGNV)
8-870.jpg
Bộ ảnh hậu sinh nhật này không chỉ là một kỷ niệm tuổi mới mà còn là lời khẳng định về vị thế "nữ hoàng gợi cảm" thế hệ mới của cô nàng trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
9-9434.jpg
Cô biết cách biến những bộ trang phục táo bạo - vốn dễ gây tranh cãi - trở nên thời thượng và mang đậm tính thời trang cao cấp. (Ảnh: IGNV)
10-3815.jpg
Giữa một dàn hot girl mới, việc dám thử nghiệm những phong cách đòi hỏi sự bạo dạn giúp Huyền 2k4 duy trì sức nóng bền bỉ. (Ảnh: IGNV)
