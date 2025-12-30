Hà Nội

Mai Dora hạnh phúc khoe loạt khoảnh khắc trong buổi fan meeting T1

Cộng đồng trẻ

Mai Dora hạnh phúc khoe loạt khoảnh khắc trong buổi fan meeting T1

Đăng tải loạt khoảnh khắc trong buổi fan meeting T1 với vai trò MC, Mai Dora khiến nhiều người hâm mộ phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Trầm Phương
Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng sự kiện fan meeting của đội tuyển T1 tại Việt Nam vẫn để lại những dư âm trong lòng khán giả. Mới đây, nữ MC nóng bỏng nhất làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam - Mai Dora - vừa khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ bộ ảnh đáng nhớ trong buổi fan meeting với vai trò người dẫn chương trình. (Ảnh: IGNV)
Với Mai Dora, đây không chỉ là công việc mà còn là giây phút hiện thực hóa giấc mơ của một "fan cứng" chính hiệu. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô nàng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với những cái tên lừng lẫy như Faker, Zeus, Oner, Gumayusi và Keria. (Ảnh: IGNV)
Trong tấm hình chụp chung đầy quyền lực, Mai Dora rạng rỡ bên cạnh "Quỷ vương" Faker và chiếc cúp vô địch danh giá. Bên cạnh đó, Mai Dora còn có những màn tương tác cực kỳ đáng yêu với các thành viên khác của T1. (Ảnh: IGNV)
Trong sự kiện lần này, Mai Dora lựa chọn trang phục tông trắng chủ đạo với thiết kế vừa quyến rũ vừa mang hơi hướng "thần tiên". Chi tiết nơ xanh điểm xuyết cùng phụ kiện tóc cầu kỳ giúp cô nàng nổi bật giữa dàn line-up. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ MC ngày càng thăng hạng cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ: "Đừng up nữa bà, tui ghen", "Chị iu xinh quó". (Ảnh: IGNV)
Để có được những giây phút tỏa sáng bên cạnh các huyền thoại T1, Mai Dora đã trải qua một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Xuất thân là một người mẫu ảnh và diễn viên với phong cách quyến rũ, cô từng nhận về không ít hoài nghi khi mới lấn sân sang lĩnh vực Esports. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, bằng niềm đam mê mãnh liệt với Liên Minh Huyền Thoại, Mai Dora đã nhanh chóng chứng minh năng lực của mình. Từ một "tay ngang", cô nàng đã tích cực trau dồi kiến thức về game, nắm bắt nhanh nhạy chiến thuật để có những bài phỏng vấn sắc sảo tại VCS. (Ảnh: IGNV)
Sự tự tin khi giao tiếp và phong thái chuyên nghiệp giúp cô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện có yếu tố nước ngoài. (Ảnh: IGNV)
Mai Dora không chỉ dẫn chương trình, cô còn là người truyền cảm hứng về thời trang trong giới game thủ. Mỗi lần xuất hiện, cô đều đầu tư chỉn chu từ trang phục đến layout trang điểm, như tạo hình trong buổi fan meeting T1 lần này. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
