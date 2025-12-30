Hà Nội

MC Mai Ngọc khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã kỉ niệm 1 năm ngày cưới

Cộng đồng trẻ

MC Mai Ngọc khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên ông xã kỉ niệm 1 năm ngày cưới

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Mai Ngọc đã khiến người hâm mộ trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc kỉ niệm 1 năm ngày tại một nhà hàng sang trọng.

Trầm Phương
Xuất hiện trong ngày kỉ niệm, Mai Ngọc lựa chọn chiếc váy xếp ly dáng dài màu hồng pastel nhẹ nhàng với phần tay bồng điệu đà. Nhan sắc của "cô gái thời tiết" được nhận xét là ngày càng mặn mà, rạng rỡ, chuẩn phong thái phu nhân hào môn.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Mai Ngọc không giấu được niềm hạnh phúc khi được ông xã chiều chuộng. Nữ MC ôm trên tay bó hoa tulip trắng lớn - loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết và tình yêu vĩnh cửu..
Cặp vợ chồng chọn một nhà hàng có không gian riêng tư, phục vụ theo phong cách Omakase ở Hà Nội để tận hưởng thời gian ngọt ngào bên nhau.
Đi kèm với những hình ảnh đẹp như mơ, Mai Ngọc cũng có những chia sẻ đầy chiêm nghiệm về hành trình một năm vừa qua: "Chỉ cần mình cho phép những chuyện tốt đẹp đến, nhất định nó sẽ đến... Một năm qua, có những ngày trôi qua rất nhanh, có những ngày lại thật chậm. Có niềm vui đến bất ngờ, cũng có những lo toan thường nhật. Tất cả, dù trọn vẹn hay dang dở, cũng đã góp mặt để làm nên một năm rất riêng."
Có thể thấy, sau những thăng trầm, Mai Ngọc đang tận hưởng một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sự đồng hành và thấu hiểu của ông xã chính là động lực lớn nhất để cô tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp và rạng rỡ trong cuộc sống đời thường.
Dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi, mong cả hai sẽ có thêm nhiều lễ kỷ niệm mặn nồng hơn nữa.
Mai Ngọc và doanh nhân Đặng Quốc Thắng tổ chức đám cưới tại thành phố Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh) hồi tháng 12 năm ngoái.
Thời điểm đó, nữ MC giữ kín thông tin về ngày trọng đại với truyền thông, chỉ đăng tải một số hình ảnh thông báo về khoảnh khắc đăng kí kết hôn lên trang cá nhân.
Sau khi kết hôn, Mai Ngọc nhanh chóng công khai tin vui mang bầu. Bé Panda, con trai đầu lòng của cô và doanh nhân Quốc Thắng chào đời hồi tháng 4. (Ảnh trong bài: Facebook Mai Ngọc)
Trầm Phương
