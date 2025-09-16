Food tour Ninh Bình thưởng thức ẩm thực dân dã chỉ người bản địa biết

Khám phá Ninh Bình qua những món ăn dân dã ít người biết, từ bánh bèo, phở gà đến chè bưởi, mang trọn hương vị truyền thống và đậm chất quê nhà.

Giữa những cảnh quan yên bình của Ninh Bình, du khách có thể tìm thấy những quán ăn dân dã, nơi lưu giữ hương vị truyền thống. Từ bánh mì pate, bánh bèo cho đến chè và kem xôi, mỗi món đều kể câu chuyện văn hóa địa phương, mang đến trải nghiệm ẩm thực chân thực, gần gũi.

Phở gà – số 27, đường 19/5 (8.000 đồng/bát)

Khởi đầu hành trình, bạn có thể dừng chân tại quán phở gà giá bình dân nhưng hương vị “không bình dân”.

Nước dùng ngọt thanh, thịt gà xé mềm, hành lá thơm nức, bát phở nhỏ nhưng đầy đủ năng lượng cho bữa sáng nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bắt đầu ngày mới trọn vẹn mà không tốn nhiều tiền.

Chè cô Yến – 61 Minh Khai (12.000 đồng/cốc)

Nếu bạn là tín đồ chè, quán chè cô Yến trên phố Minh Khai là điểm dừng không thể bỏ qua. Cốc chè bưởi hay chè sầu riêng có vị thanh, topping đầy đặn, ăn vừa miệng. Chủ quán niềm nở, thân thiện, đúng chất quán ăn “nhà làm” giữa lòng phố nhỏ.

Kem xôi – 132 Nguyễn Du (15.000 đồng)

Món kem xôi tuổi thơ khiến nhiều người Ninh Bình nhớ mãi. Xôi dẻo kết hợp kem mát lạnh và dừa nạo béo bùi, tạo thành món tráng miệng vừa ngon vừa đầy đặn, chỉ với giá 15.000 đồng. Đây là điểm nhấn ngọt ngào giữa một buổi dạo phố.

Bánh mì pate Liên – 7 Hàng Thao (20.000 đồng/chiếc)

Xe bánh mì nhỏ trên phố Hàng Thao luôn tấp nập khách ra vào. Lớp pate béo ngậy thơm nức kết hợp dưa góp, rau thơm và chút ớt cay nhẹ tạo nên món bánh mì sáng “đỉnh” giá chỉ 20.000 đồng, được nhiều người dân Ninh Bình yêu thích.

Bánh bèo chợ Rồng – đối diện 17 Nguyễn Chánh (6.000–10.000 đồng/chiếc)

Nằm gần khu chợ sầm uất, hàng bánh bèo nổi tiếng với hương vị mộc mạc nhưng đậm đà. Bánh bèo nhân mộc nhĩ, thịt băm, hành phi thơm lừng, chan nước mắm chua ngọt. Muốn no hơn, du khách có thể gọi thêm bánh có chả, vừa ngon vừa rẻ, chỉ khoảng 10.000 đồng mỗi chiếc.

Chè Hàng Hầm – 98 Nguyễn Du (10.000 đồng/cốc)

Một địa chỉ quen thuộc với học sinh – sinh viên Ninh Bình. Từ chè đậu đen, đậu xanh, thập cẩm đến chè sữa dừa, mỗi cốc đều đầy đặn, mát lạnh và thơm ngọt, thích hợp cho một buổi chiều dạo phố thưởng thức món ngọt dân dã.