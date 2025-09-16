Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Food tour Ninh Bình thưởng thức ẩm thực dân dã chỉ người bản địa biết

Khám phá Ninh Bình qua những món ăn dân dã ít người biết, từ bánh bèo, phở gà đến chè bưởi, mang trọn hương vị truyền thống và đậm chất quê nhà.

Vân Giang (Tổng hợp)

Giữa những cảnh quan yên bình của Ninh Bình, du khách có thể tìm thấy những quán ăn dân dã, nơi lưu giữ hương vị truyền thống. Từ bánh mì pate, bánh bèo cho đến chè và kem xôi, mỗi món đều kể câu chuyện văn hóa địa phương, mang đến trải nghiệm ẩm thực chân thực, gần gũi.

Phở gà – số 27, đường 19/5 (8.000 đồng/bát)

Khởi đầu hành trình, bạn có thể dừng chân tại quán phở gà giá bình dân nhưng hương vị “không bình dân”.

pho-ga.jpg
Ảnh Internet

Nước dùng ngọt thanh, thịt gà xé mềm, hành lá thơm nức, bát phở nhỏ nhưng đầy đủ năng lượng cho bữa sáng nhẹ nhàng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn bắt đầu ngày mới trọn vẹn mà không tốn nhiều tiền.

Chè cô Yến – 61 Minh Khai (12.000 đồng/cốc)

Nếu bạn là tín đồ chè, quán chè cô Yến trên phố Minh Khai là điểm dừng không thể bỏ qua. Cốc chè bưởi hay chè sầu riêng có vị thanh, topping đầy đặn, ăn vừa miệng. Chủ quán niềm nở, thân thiện, đúng chất quán ăn “nhà làm” giữa lòng phố nhỏ.

Kem xôi – 132 Nguyễn Du (15.000 đồng)

Món kem xôi tuổi thơ khiến nhiều người Ninh Bình nhớ mãi. Xôi dẻo kết hợp kem mát lạnh và dừa nạo béo bùi, tạo thành món tráng miệng vừa ngon vừa đầy đặn, chỉ với giá 15.000 đồng. Đây là điểm nhấn ngọt ngào giữa một buổi dạo phố.

Bánh mì pate Liên – 7 Hàng Thao (20.000 đồng/chiếc)

banh-mi-co-lien.jpg
Ảnh Bánh mì cô Liên

Xe bánh mì nhỏ trên phố Hàng Thao luôn tấp nập khách ra vào. Lớp pate béo ngậy thơm nức kết hợp dưa góp, rau thơm và chút ớt cay nhẹ tạo nên món bánh mì sáng “đỉnh” giá chỉ 20.000 đồng, được nhiều người dân Ninh Bình yêu thích.

Bánh bèo chợ Rồng – đối diện 17 Nguyễn Chánh (6.000–10.000 đồng/chiếc)

Nằm gần khu chợ sầm uất, hàng bánh bèo nổi tiếng với hương vị mộc mạc nhưng đậm đà. Bánh bèo nhân mộc nhĩ, thịt băm, hành phi thơm lừng, chan nước mắm chua ngọt. Muốn no hơn, du khách có thể gọi thêm bánh có chả, vừa ngon vừa rẻ, chỉ khoảng 10.000 đồng mỗi chiếc.

Chè Hàng Hầm – 98 Nguyễn Du (10.000 đồng/cốc)

che.jpg
Ảnh Fanpage Nam định có gì

Một địa chỉ quen thuộc với học sinh – sinh viên Ninh Bình. Từ chè đậu đen, đậu xanh, thập cẩm đến chè sữa dừa, mỗi cốc đều đầy đặn, mát lạnh và thơm ngọt, thích hợp cho một buổi chiều dạo phố thưởng thức món ngọt dân dã.

#ẩm thực Ninh Bình #chợ đêm Ninh Bình #bánh bèo chợ Rồng #phở gà Ninh Bình #chè bưởi Ninh Bình #bánh mì pate Liên

Bài liên quan

Du lịch

Bắt trọn mọi góc xinh ở Tam Cốc với loạt điểm check-in cực phẩm

Tam Cốc mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp non nước hữu tình, không gian thơ mộng và những góc check-in nên thơ, khiến bất cứ ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc.

Nằm giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Tam Cốc được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những dãy núi đá vôi sừng sững cùng dòng sông uốn lượn mềm mại. Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ hùng vĩ của non nước, nơi đây còn níu chân bởi những góc check-in độc đáo, nơi du khách có thể thỏa sức ghi lại những bức ảnh sống động, đầy cảm xúc.

Đỉnh Mây – Ngắm hoàng hôn từ trên cao

Xem chi tiết

Du lịch

Bí kíp đi Ninh Bình mùa sen cực chill chỉ với 1 triệu đồng

Chỉ với 1 triệu đồng, du khách có thể vi vu Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, check-in đầm sen Hang Múa, nghỉ dưỡng gần Tam Cốc và khám phá những điểm đến đẹp ngỡ ngàng.

Khi mùa sen bung nở khắp các đầm nước của vùng đất cố đô, cũng là lúc nhiều du khách tìm về Ninh Bình để tận hưởng không gian thanh bình và lưu giữ những khoảnh khắc nên thơ. Với chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng/người cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm, hành trình du lịch mùa sen mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng đáng nhớ.

ninh-binh.jpg
Ảnh FBNV
Xem chi tiết

Du lịch

5 đặc sản lạ miệng ở Ninh Bình khiến du khách vừa tò mò vừa mê mẩn

Từ cá kho gáo, gỏi nhệch đến ngọc dương dê, Ninh Bình mang đến trải nghiệm ẩm thực lạ miệng, hấp dẫn và đầy bất ngờ cho du khách.

Ninh Bình không chỉ nổi tiếng với danh thắng Tràng An, Tam Cốc – Bích Động hay cố đô Hoa Lư mà còn khiến du khách “nín thở” trước thế giới ẩm thực độc đáo, lạ miệng. Trong số đó, nhiều món ăn có tên gọi thú vị, hương vị đặc trưng, thậm chí được ví như “thần dược” nhờ lợi ích sức khỏe.

Cá kho gáo – hương vị dân dã, xua tan mùi tanh

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới