Mở rộng quy mô hai tuyến cao tốc qua Lâm Đồng, đề xuất vận hành vào năm 2028

Tại buổi làm việc diễn ra vào sáng 12/6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng các sở, ngành và đại diện nhà đầu tư báo cáo về tình hình lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh đối với hai dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Lâm Đồng họp tháo gỡ vướng mắc hồ sơ điều chỉnh hai dự án cao tốc trọng điểm. (Ảnh Hữu Tri)

Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, dù UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý này.

Báo cáo cụ thể về phương án thay đổi quy mô, đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đơn vị thầu và đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng hoàn chỉnh để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Theo nội dung đề xuất mới, quy mô nền đường của dự án sẽ được mở rộng từ 17 m lên thành 22 m. Đi kèm với việc mở rộng nền đường là phương án xây dựng bổ sung làn dừng xe khẩn cấp liên tục, điều chỉnh lại kết cấu mặt đường, mở rộng quy mô hệ thống cầu trên tuyến, đồng thời hoàn thiện đồng bộ hệ thống an toàn giao thông, thoát nước và hầm chui dân sinh. Với việc điều chỉnh kỹ thuật này, tổng mức đầu tư của tuyến Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 1.222 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương cũng được đề xuất điều chỉnh quy mô lớn hơn để đảm bảo tính đồng bộ kỹ thuật toàn tuyến. Cụ thể, hồ sơ điều chỉnh đề xuất mở rộng bề rộng nền đường từ 17 m lên đến 24,75 m, thiết kế bổ sung làn dừng khẩn cấp liên tục với chiều rộng 3 m cho mỗi bên.

Bên cạnh việc mở rộng hệ thống cầu, dự án sẽ xây dựng thêm nút giao Gia Hiệp và bổ sung các cầu vượt ngang phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác. Ước tính tổng mức đầu tư của dự án đoạn Bảo Lộc - Liên Khương sẽ tăng thêm khoảng 3.165 tỷ đồng. Về mặt tiến độ, phía nhà đầu tư cũng kiến nghị cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh mốc thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào vận hành, khai thác trong quý IV/2028.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hữu Tri)

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành liên quan báo cáo về tiến độ thẩm tra, tham gia góp ý đối với hồ sơ cũng như làm rõ những nút thắt, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thiện thủ tục điều chỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã đưa ra chỉ đạo kết luận.

Ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương là hai dự án hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với dòng chảy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung. Do đó, việc nghiên cứu, tính toán để triển khai đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh ngay từ giai đoạn đầu là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải dài hạn và hạn chế việc phát sinh thêm chi phí mở rộng, nâng cấp trong tương lai.