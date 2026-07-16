Hà Nội triển khai mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Phúc Thịnh, Thư Lâm

Hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm được lựa chọn là những địa phương đầu tiên của Thủ đô và cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Sáng 16/7, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo quyết định được công bố tại hội nghị, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình này tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm.

Đây là hai xã đầu tiên của Thủ đô và của cả nước được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: HT.

Theo UBND TP Hà Nội, Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai địa phương liền kề, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về tổ chức không gian phát triển, còn nhiều dư địa phát triển, có vị trí tương đối độc lập, thuận lợi kết nối với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan; đồng thời có định hướng đô thị hóa theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Thành phố sẽ triển khai thí điểm song song tại hai địa phương. Khi mô hình cơ bản hoàn thiện, Hà Nội sẽ nghiên cứu, báo cáo Trung ương xem xét cho phép hợp nhất thành một xã theo thẩm quyền, với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa có quy mô, điều kiện đáp ứng nhu cầu phát triển, thu hút khoảng 700.000 người dân sinh sống.

Theo đề án, 124 xã, phường còn lại của Hà Nội sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm được lựa chọn là những địa phương đầu tiên của Thủ đô và cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, sau quá trình nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, thành phố quyết định lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai thí điểm. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hà Nội phải đi đầu, làm mẫu trong xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân làm thước đo cuối cùng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm và giai đoạn 5 năm; ngay trong năm 2026 phải xác định các chương trình, dự án thành phần, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định nhiệm vụ ưu tiên và phương án bố trí nguồn lực.

Theo ông Trần Đức Thắng, đây là mô hình mới nên cần tổ chức đánh giá định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh những tiêu chí chưa phù hợp theo tinh thần vừa làm vừa hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản trị trên nền tảng số và dữ liệu, bảo đảm trách nhiệm giải trình và sự tham gia thực chất của người dân trong quá trình ra quyết định.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt quyết định thành công của việc triển khai mô hình thí điểm; đồng thời thiết lập các kênh tiếp nhận, xử lý và giải đáp kiến nghị, phản ánh của người dân một cách chủ động, gần gũi, trong đó mức độ hài lòng của người dân sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.