Điều kiện tuyển sinh ngành vi mạch bán dẫn năm 2026 là gì?

Các trường đã công bố điểm sàn cho ngành vi mạch bán dẫn 2026, yêu cầu điểm Toán tối thiểu 7,5 và điểm thi tốt nghiệp từ 22,75 điểm.

Thí sinh đăng ký vào các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn năm 2026 cần có điểm Toán đạt từ 7,5 trở lên.

Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đến các trường đại học về việc rà soát công tác tuyển sinh. Theo Bộ, với 7,5 điểm Toán, thí sinh nằm trong nhóm 20% thí sinh cao nhất toàn quốc ở môn này là yêu cầu đầu vào với các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn.

Một số trường hiện nay có chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM…

Cũng trong chiều 15/7, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố ngưỡng điểm sàn với 3 chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Vi mạch bán dẫn năm 2026, gồm Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Hệ thống nhúng thông minh và IoT (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Theo đó, điểm sàn được xác định dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT vào các chương trình đào tạo là 22,75 điểm. Ngoài ra điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 đạt từ 7,5 trở lên.

Tất cả đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển, song hầu hết chưa nêu điều kiện điểm môn Toán với ngành vi mạch bán dẫn. Điểm sàn cũng khác nhau. Ví dụ, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm sàn là 22, Đại học Phenikaa 24, Đại học Công nghiệp Hà Nội 18.