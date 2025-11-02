Hà Nội

Mở mộ vị tướng thời Vương quốc Silla, tìm thấy thứ cực quý hiếm

Kho tri thức

Bộ giáp quý hiếm và mũ trụ bằng đồng mạ vàng của vị tướng chỉ huy thời Vương quốc Silla cổ đại được phát hiện ở Hàn Quốc.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Tại trung tâm Gyeongju, cố đô của Vương quốc Silla (khoảng năm 57 Trước Công Nguyên – năm 935 Sau Công Nguyên), các nhà khảo cổ đến từ Cục Di sản Hàn Quốc đã khai quật một ngôi mộ cổ kỳ lạ. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Đó là ngôi mộ của một vị tướng quân, sinh sống và hoạt động dưới thời Vương quốc Silla. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Khi khai quật, bên trong ngôi mộ là bộ hài cốt của một người đàn ông, ước tính khoảng ngoài 30 tuổi khi qua đời — được xác định là một vị tướng thời Vương Quốc Silla dựa trên các hiện vật tinh nhuệ xung quanh. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Ngoài bộ hài cốt vị tướng này, các chuyên gia còn tìm thấy bộ giáp trang bị cho ngựa, cùng bộ giáp của vị tướng và mũ trụ bằng đồng mạ vàng. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Điều này đánh dấu lần thứ hai một bộ giáp hoàn chỉnh như vậy được tìm thấy từ thời Vương quốc Silla. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Thanh kiếm, áo giáp và mũ trụ của vị tướng chỉ huy này cơ bản được bảo quản trong tình trạng đặc biệt tốt. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Khám phá này mang đến một cái nhìn chưa từng có về quân đội, nghệ thuật và phong tục chôn cất của vương quốc Silla này. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
“Đây là khoảnh khắc hiếm hoi, công chúng được chiêm ngưỡng bộ giáp hoàn chỉnh của một vị tướng Silla, cả người lẫn ngựa”, Quản trị viên Huh Min của Cục Di sản Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: @Cục Di sản Hàn Quốc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#mộ #vị tướng #thời Vương quốc Silla #hài cốt #chôn cất

