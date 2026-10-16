Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe hạng sang ngày càng thịnh hành

Khách hàng thượng lưu đang chuyển dịch từ xu hướng nghỉ dưỡng ngắt kết nối sang đầu tư cho các liệu trình y học cá thể hóa và hệ sinh thái sống khỏe.

Mô hình nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe (wellness) truyền thống từng gắn liền với các spa suối nước nóng, không gian thư giãn tĩnh lặng hay những kỳ nghỉ ngắt kết nối ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường tiêu dùng cao cấp đang ghi nhận một bước chuyển dịch sâu sắc từ bên trong.

Người tiêu dùng hiện nay ít quan tâm đến yếu tố không gian độc quyền, thay vào đó tập trung vào tác động sinh học thực tế của các liệu trình lên cơ thể và tính kiểm chứng khoa học của dịch vụ.

Người tiêu dùng hiện nay tập trung vào tác động sinh học thực tế của các liệu trình lên cơ thể và tính khoa học của dịch vụ. (Ảnh: Amanoi)

Từ thoát ly thực tại đến nâng cao năng lực thể chất

Sự dịch chuyển này đang biến chăm sóc sức khỏe từ một trải nghiệm thư giãn thỉnh thoảng trở thành một hạ tầng thường nhật, lồng ghép trực tiếp vào không gian sống, làm việc và lưu trú của giới thượng lưu. Dữ liệu từ Viện Wellness Toàn cầu (GWI) định giá nền kinh tế wellness đạt 6.800 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo cán mốc 9.800 tỷ USD vào năm 2029. Trong khi đó, McKinsey ước tính quy mô thị trường wellness tiêu dùng ở mức 2.000 tỷ USD, với 60% người tiêu dùng coi lão hóa khỏe mạnh là ưu tiên hàng đầu.

Khảo sát của McKinsey cũng chỉ ra sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn sản phẩm của khách hàng Anh và Mỹ. Khoảng 50% người tiêu dùng đặt hiệu quả lâm sàng lên hàng đầu, vượt xa tỷ lệ 20% quan tâm đến yếu tố tự nhiên hay "sạch". Sự gia tăng dân số già, bệnh mãn tính và sự tiến bộ của công nghệ chẩn đoán đang trở thành động lực cấu trúc thúc đẩy y học cá thể hóa duy trì mức tăng trưởng 9,3% mỗi năm.

Ảnh: The Longevity Hub by Clinique La Prairie

Tại châu Á và các quốc gia vùng Vịnh (GCC), bối cảnh này thúc đẩy sự bùng nổ của các phòng khám trường thọ cao cấp. Mặc dù sự gia tăng của các mô hình này đặt ra bài toán về việc phân biệt giữa dữ liệu khoa học thực tế và thương mại hóa, uy tín lâm sàng cùng kết quả kiểm chứng thực tế vẫn là chìa khóa để giữ chân nhóm khách hàng cao cấp.

Hệ sinh thái sống khỏe tiến vào bất động sản và du lịch cao cấp

Biểu hiện rõ nhất của cuộc chuyển dịch nằm ở phương thức cung cấp dịch vụ. Y học trường thọ không còn giới hạn trong phạm vi bệnh viện mà đã nhanh chóng thâm nhập vào bất động sản, chuỗi khách sạn hạng sang, câu lạc bộ tư nhân và siêu du thuyền. GWI ghi nhận phân khúc bất động sản wellness đạt giá trị 584 tỷ USD trong năm 2024 và dự kiến tăng gấp đôi lên 1.100 tỷ USD vào năm 2029, đạt tốc độ tăng trưởng nhanh gấp ba lần ngành xây dựng truyền thống.

Nhiều thương hiệu xa xỉ toàn cầu đã nhanh chóng tích hợp hệ sinh thái sống khỏe này vào dịch vụ. Tại Dubai, chuỗi nghỉ dưỡng One&Only đã hợp tác với phòng khám Thụy Sĩ Clinique La Prairie để vận hành trung tâm sống thọ, trong khi các hãng đóng siêu du thuyền bắt đầu thiết kế sẵn buồng oxy cao áp và bồn tắm đá lạnh. Các thị trường như UAE và Arab Saudi đang ghi nhận tốc độ mở rộng hệ thống dịch vụ này nhanh nhất thế giới, nhờ coi y tế, khách sạn, bất động sản và công nghệ là một hệ thống thống nhất.

Ảnh: Amanoi

Làn sóng này cũng đang tác động rõ nét đến thị trường Việt Nam khi tệp khách hàng cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM ngày càng sẵn sàng chi trả cho các mô hình bất động sản tích hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, liệu pháp thanh lọc cơ thể và kiểm tra vi chất sinh học tại chỗ.

Tại khu vực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, mô hình này được tiếp cận theo hướng kết hợp kỹ thuật chẩn đoán hiện đại với y học cổ truyền và dịch vụ lưu trú cao cấp. Trong bối cảnh ngành du lịch xa xỉ chuyển dịch từ trải nghiệm hình thức sang mục tiêu tối ưu hóa sức khỏe thực tế cho du khách, những thương hiệu duy trì được sự cân bằng giữa quy mô thương mại và năng lực kiểm chứng y khoa được dự báo sẽ chiếm ưu thế trên thị trường.