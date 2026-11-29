Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương (UBND TP Huế) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Toàn bộ phần xây lắp các hạng mục xây dựng tuyến kênh Đông Nam khu công nghiệp, cửa xả số 1, cải tạo tuyến sông Phú Bài từ K0 đến K0+914,9 (ngã ba kênh tránh) và xây dựng cống Cam Thu, thuộc dự án Thoát nước khu vực phường Phú Bài và xã Thủy Phù (nay là phường Phú Bài). Quyết định số 1548/QĐ-BQLNSH được ký ngày 18/11/2026.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Thoát nước Phú Bài, gồm 4 thành viên: Công ty TNHH Hằng Trung (đứng đầu liên danh), Công ty TNHH Giang Sơn, Công ty TNHH Hoàng Ngọc và Công ty TNHH Xây dựng Thiên An Hải.

Gói thầu có giá 45,55 tỷ đồng (45.549.324.000 đồng, đã gồm thuế VAT 8%), sử dụng ngân sách thành phố, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 600 ngày.

Liên danh dự thầu và trúng thầu với giá hơn 41,99 tỷ đồng (41.995.027.000 đồng, đã gồm VAT), không giảm giá, thấp hơn giá gói thầu khoảng 3,55 tỷ đồng, tương đương 7,8%. Giá trúng thầu gồm chi phí xây dựng hơn 39,99 tỷ đồng và chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh hơn 2 tỷ đồng.

Theo quyết định, các thành viên liên danh đảm nhận khối lượng như sau:

Công ty TNHH Giang Sơn nhận tỷ lệ lớn nhất, 37,63% giá trị (hơn 15,8 tỷ đồng), thi công một đoạn kênh Đông Nam, các cống trên tuyến và toàn bộ cống hộp Cam Thu.

Công ty TNHH Hoàng Ngọc nhận 31,61% (hơn 13,27 tỷ đồng), thi công đoạn đầu kênh Đông Nam và các cống, cống hộp trên đoạn này.

Công ty TNHH Hằng Trung nhận 21,98% (hơn 9,23 tỷ đồng), thi công toàn bộ tuyến sông Phú Bài và tuyến kênh cửa xả số 1.

Công ty TNHH Xây dựng Thiên An Hải nhận 8,78% (hơn 3,68 tỷ đồng), thi công đoạn cuối kênh Đông Nam, 4 cống D600 và gia cố cửa ra kênh.

Có 3 nhà thầu tham dự gói thầu này. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 6/11/2026 của tổ chuyên gia, cả 3 đều đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật, Liên danh Thoát nước Phú Bài xếp hạng 1 về giá.

Hai nhà thầu còn lại không trúng thầu do xếp hạng sau: Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế (giá dự thầu hơn 43,93 tỷ đồng, xếp thứ 2) và Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo (giá hơn 45,55 tỷ đồng, sau giảm giá còn hơn 44,18 tỷ đồng, xếp thứ 3).

Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu đã yêu cầu liên danh làm rõ, bổ sung nhiều lần về bảng phân chia công việc giữa các thành viên, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu. Liên danh đã thay thế nhân sự phụ trách kỹ thuật và một số thiết bị như máy đào, máy lu, đồng thời bổ sung giấy chứng nhận kiểm định. Sau các lần làm rõ, tổ chuyên gia kết luận nhân sự và thiết bị đáp ứng yêu cầu E-HSMT, liên danh cũng cam kết sẵn sàng huy động toàn bộ nhân sự chủ chốt và thiết bị nếu trúng thầu.

Trong quá trình mời thầu, Gói thầu ghi nhận 1 lượt kiến nghị về hồ sơ mời thầu: nếu đã hoàn thành công trình đê (từ cấp IV trở lên), có hạng mục bảo vệ mái và chống xói lở tương tự công trình kè thì có được coi là đáp ứng hay không.

Ngày 13/10/2026, Ban Quản lý dự án trả lời E-HSMT yêu cầu công trình có kết cấu kè bảo vệ bờ (sông, hồ, biển) cấp IV, và nhà thầu đã hoàn thành ít nhất một công trình đê từ cấp IV trở lên, có giá trị phần việc phù hợp, có hạng mục tương tự kè thì đáp ứng.