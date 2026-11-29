Video: Tham quan tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ôtô tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 380.000 m2, công suất thiết kế 120.000 xe/năm, hiện lắp ráp các dòng xe của thương hiệu thuộc sở hữu Tập đoàn Chery gồm Jaecoo J5 và iCaur V27.

Omoda & Jaecoo khánh thành nhà máy ở Hưng Yên, công xuất 120.000 xe/năm.

Trước đó vào tháng 10/2025, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã tổ chức lễ động thổ nhà máy sản xuất ôtô tại Việt Nam. Cơ sở này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery của Trung Quốc.

Nhà máy được quy hoạch phát triển theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2029 có tổng mức đầu tư hơn 319 triệu USD, công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết giai đoạn 3 sau 2029 dự kiến nâng tổng vốn đầu tư lên 875 triệu USD, kỳ vọng nâng công suất thiết kế lên 200.000 xe/năm.

Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết nhà máy nhắm đến phục vụ thị trường trong nước, từng bước mở rộng xuất khẩu, tập trung sản xuất các dòng xe thuộc thương hiệu Omoda, Jaecoo và iCaur - những hãng xe thuộc sở hữu Tập đoàn Chery, ưu tiên phát triển xe năng lượng mới.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động được cho là sẽ giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, tối ưu logistics, ngoài ra sẽ tạo nền tảng phát triển công nghiệp ôtô theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam.

Bên cạnh những chiếc Jaecoo J5 sản xuất trong nước đã được bàn giao đến tay khách Việt, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam ở Hưng Yên cũng sẽ phụ trách xuất xưởng iCaur V27 - một trong 2 mẫu xe đầu tiên của thương hiệu xe năng lượng mới chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam.

Jaecoo J5 là dòng SUV đô thị được giới thiệu tại Việt Nam với tổng cộng 4 phiên bản cho 3 kiểu loại động cơ khác nhau, giá bán 599-749 triệu đồng. iCaur V27 là dòng SUV địa hình trang bị hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV), sở hữu kích thước tương đương các mẫu SUV cỡ E như Hyundai Palisade hay Volkswagen Teramont Pro.

Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết trong giai đoạn tiếp theo, nhà máy định hướng mở rộng danh mục lắp ráp với các mẫu xe tiềm năng gồm iCaur V23, iCaur V25, Omoda O4 và Omoda C7.

Cùng với khánh thành nhà máy, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mở rộng hệ sinh thái thông qua các công ty con triển khai dự án sản xuất chip bán dẫn và robot.

Nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam giúp toàn cảnh ngành công nghiệp lắp ráp, sản xuất ôtô tại Việt Nam trở nên sôi động hơn. Một số "ông lớn" hiện tại trong ngành sản xuất, lắp ráp ôtô của Việt Nam gồm VinFast, TC Motor, Thaco... hiện xuất xưởng nội địa nhiều dòng xe như VinFast, Toyota, Ford, Hyundai, Mazda, Kia, Skoda và cả nhóm xe sang như Mercedes-Benz, BMW.

Riêng trong nhóm ôtô Trung Quốc, nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam có thể xem là cơ sở sản xuất quy mô đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, Geely từng úp mở kế hoạch xây nhà máy tại Việt Nam cùng đối tác Tasco Auto nhưng hiện vẫn chưa được triển khai. Gần đây, thương hiệu Li Auto khi xác nhận gia nhập thị trường Việt cũng hứa hẹn lắp ráp ôtô ngay tại nhà máy ở Việt Nam.