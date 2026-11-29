Sau khi phải triệu hồi tại Mỹ do lỗi phần mềm điều khiển cụm đồng hồ, Lexus NX tiếp tục được mở rộng triệu hồi với số lượng 97.000 xe trên toàn thế giới.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lexus NX thế hệ mới.

Sau đợt triệu hồi tại thị trường Mỹ, Cơ quan Giao thông vận tải Liên bang Đức (KBA) cũng thông báo đợt tương tự dành cho Lexus NX do lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Theo đó, nguyên nhân vẫn nằm ở sự cố phần mềm đã khiến một số chỉ báo cần thiết về áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát... không hiển thị trên đồng hồ, điều này khiến người lái không có đủ thông tin trong quá trình điều khiển, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Lexus NX tiếp tục bị triệu hồi 97.000 xe do lỗi cụm đồng hồ.

Lexus NX bị triệu hồi với số lượng 2.444 xe tại thị trường Đức, và tổng cộng 97.000 xe trên toàn cầu, với thời gian sản xuất từ ngày 16/4/2021 đến 21/3/2024. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được cập nhật lại phần mềm cụm đồng hồ kỹ thuật số để khắc phục lỗi.

Trước đó, vào tháng 10 vừa qua, Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) đã thông báo đợt triệu hồi đối với hơn 68.000 xe Lexus NX tại thị trường Mỹ do lỗi tương tự, gồm các phiên bản cụ thể: NX250, NX350, NX350 Hybrid và NX450h+.