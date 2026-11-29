Từ 15h ngày 26/11, giá xăng giảm 50-180 đồng, dầu giảm tới 1.380 đồng mỗi lít; xăng E10 RON 95-III về 19.050 đồng, ngang mức trước xung đột Trung Đông.

Theo thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h chiều nay (26/11), giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.

Ở kỳ điều hành này, xăng E10 RON 95-III giảm 50 đồng, xuống 19.050 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm 180 đồng, còn 18.390 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng trong nước về ngang thời điểm ngay trước khi xảy ra xung đột Trung Đông. Các mặt hàng dầu giảm sâu hơn, từ 1.100 đến 1.380 đồng một lít, kg. Dầu diesel có giá mới 24.960 đồng/lít, dầu mazut 17.570 đồng/kg.

Kỳ điều hành này nối tiếp đợt giảm ngày 19/11, khi Petrolimex hạ giá xăng E10 RON 95-III tại vùng 1 thêm 740 đồng, xuống 19.100 đồng/lít. Từ đầu tháng 11 đến nay, giá xăng trong nước đã có 6 kỳ giảm, còn dầu diesel giữ nguyên một lần và giảm 5 lần. Tính chung, mỗi lít xăng E10 hạ gần 6.700 đồng, dầu diesel thấp hơn gần 5.300 đồng so với cuối tháng trước.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành (19/11 và 26/11) giảm 8-9,3%. Cụ thể, xăng RON 95 giảm 8,6%, còn 94,3 USD một thùng. Dầu diesel giảm 8,1%, về 136,6 USD một thùng. Mazut giảm 8,9%, xuống 532,6 USD một tấn.

Nguyên nhân chính là lo ngại dư cung. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV/2026, do xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng của nhu cầu. Theo IEA, nguồn cung dầu quý IV trung bình đạt khoảng 105 triệu thùng mỗi ngày, cao hơn nhu cầu 1,7 triệu thùng. Theo Reuters, giá dầu Brent hiện giao dịch quanh 90,96 USD một thùng, dầu WTI khoảng 81,43 USD một thùng.

Tại kỳ này, liên Bộ Công Thương - Tài chính cho trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 1.400 đồng một lít xăng sinh học, 500 đồng một lít dầu diesel và 1.000 đồng một kg mazut. Cơ quan điều hành không chi quỹ với bất kỳ mặt hàng nào. Từ đầu tháng 11, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng đã về 0% và kéo dài đến hết tháng 3/2027. Theo dự kiến, ngân sách sẽ hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Trong khi đó, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, doanh nghiệp đầu mối có thể tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành định kỳ như hiện nay.

Dự thảo cũng đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc có tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, xác định hằng ngày. Ngoài ra, Bộ đề xuất dừng trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu kể từ khi nghị định có hiệu lực.