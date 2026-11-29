Ngày 27/11, tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với Công ty Maruwa Biochemical Co., Ltd. (MBC – Nhật Bản) và các đối tác tổ chức Hội thảo thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 (VJAT 7).

Tiếp nối chuỗi 6 kỳ hội thảo đã được tổ chức trước đó, hội thảo lần thứ 7 đã góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thương mại nông sản giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Việt Nam và Nhật Bản được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế bổ trợ lẫn nhau trong hợp tác nông nghiệp. Nhật Bản là quốc gia công nghiệp nhưng luôn chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực lai tạo giống cây trồng và công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

Trong khi đó, Việt Nam có điều kiện địa hình, khí hậu đa dạng, với nhiều vùng sản xuất ôn đới và cận nhiệt đới, tiêu biểu như Đà Lạt – Lâm Đồng, có mức độ tương thích cao với các giải pháp kỹ thuật tiên tiến từ Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, sản xuất nông nghiệp nội địa của Nhật Bản hiện mới đáp ứng được trên 45% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Hằng năm, quốc gia này vẫn có nhu cầu nhập khẩu lớn các mặt hàng nông sản. Đây là dư địa để nông sản Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản thông qua đổi mới công nghệ, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn và đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn quốc tế.

Hội thảo lần thứ 7 quy tụ lãnh đạo, chuyên gia từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Đà Lạt, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, sự kiện có sự tham gia của đông đảo đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại nông nghiệp và các tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản như Maruwa Biochemical Co., Ltd., Guntane Corporation, Green Thumb Co., Ltd., HIC Inc., Chitose Co., Hiro Farm Co., Ltd., Higuma Farm, Gunma Bank cùng các đối tác quốc tế.

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Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), nhấn mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao, chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn, thông minh và có giá trị gia tăng cao đã trở thành xu thế tất yếu. Trong đó, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt.

Kế thừa thành công của 6 diễn đàn trước đây, VAAS kỳ vọng diễn đàn lần thứ 7 tiếp tục là cầu nối thực chất, hiệu quả giữa các viện nghiên cứu, nhà khoa học với cộng đồng doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy các hoạt động khảo nghiệm, chuyển giao công nghệ mới, liên kết sản xuất và thương mại hóa sản phẩm, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, TS. Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đánh giá cao những kết quả thiết thực và sức lan tỏa của chuỗi hội thảo VJAT. Ông là người đã trực tiếp tham dự đầy đủ 100% các kỳ hội thảo từ lần đầu tiên đến nay.

Theo TS. Nguyễn Quý Dương, nhiều sản phẩm vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và giải pháp công nghệ tiên tiến của Nhật Bản đã được giới thiệu, thử nghiệm và ứng dụng thành công vào thực tiễn sản xuất tại Việt Nam. Diễn đàn cũng đóng vai trò quan trọng trong tháo gỡ rào cản kỹ thuật, chuẩn hóa vùng trồng và thúc đẩy các dự án hợp tác sản xuất, xuất khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.

Về phía đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ chính, ông Kato Michiya, Giám đốc phụ trách thị trường nước ngoài của Công ty Maruwa Biochemical Co., Ltd. (MBC), bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng VAAS trong hành trình 9 năm hợp tác tổ chức chuỗi hội thảo kết nối công nghệ nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Kato Michiya cho biết quy mô và nội dung hội thảo ngày càng được mở rộng theo chiều sâu, với sự tham gia chia sẻ công nghệ từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Brazil, Hà Lan và Thái Lan. Các nội dung tập trung vào 5 trụ cột chính: chuyển giao kỹ thuật và vật tư nông nghiệp mới; phát triển cây trồng giá trị gia tăng cao phục vụ xuất khẩu; chế phẩm sinh học và men vi sinh trong chăn nuôi – thủy sản; nông nghiệp sinh thái bền vững; chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp – môi trường.

Nhiều giải pháp công nghệ được giới thiệu

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia và doanh nghiệp hai nước đã chia sẻ, thảo luận nhiều giải pháp công nghệ và mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Ở lĩnh vực vật tư và giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, các nội dung được giới thiệu gồm công nghệ cơ bản dùng cho lớp chắn nhiệt của tấm chắn Slim White (Công ty MBC và Viện Dược liệu); giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng rau với các sản phẩm của Hợp Trí (Công ty Hợp Trí Summit); hoạt động của enzyme đối với sự phát triển cây trồng (Công ty HIC, INC); ứng dụng công nghệ nano và plasma trong tưới nước và bón phân ngành nông nghiệp công nghệ cao (Công ty HIKARI Nhật Bản); giải pháp tăng cường sức khỏe cây trồng và đất từ RockSource – Acadia (Rocksource Group Ltd.).

Đối với lĩnh vực nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và phát triển bền vững, các đại biểu tập trung trao đổi về việc thúc đẩy nền nông nghiệp thuận theo tự nhiên và cộng sinh thông qua MIKUHIDE (Công ty Green Thumb, Nhật Bản); mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp thông minh dựa trên bản địa hóa hệ sinh thái BVACRR (Công ty BVACRR Việt Nam); định hướng One Health và tầm nhìn của American Nutrients tại Việt Nam (Công ty American Nutrient).

Trong lĩnh vực chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số, các nội dung được trình bày gồm bản thiết kế tiêu chuẩn vàng cho chuỗi cung ứng dứa MD2 xuất khẩu thị trường Nhật Bản (Công ty TNHH Agrita An); chuỗi liên kết giá trị dâu tây ứng dụng truy xuất nguồn gốc đạt chuẩn xuất khẩu (Công ty TNHH Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ DAG); giải pháp “Hộ chiếu xanh” – biến bằng chứng tuân thủ thành lợi thế xuất khẩu từ bài học sầu riêng Thái Lan và lộ trình cho Việt Nam (Bangkok Silicon); kết nối và đưa nông sản Nhật Bản đến bàn ăn Việt Nam (Higuma Farm).

Ngoài ra, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng cũng giới thiệu các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp địa phương.

Ký kết các thỏa thuận hợp tác phát triển sản xuất và xuất khẩu nông sản

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa các dự án chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng nông sản.

Cụ thể, Hợp tác xã giống và Nông nghiệp công nghệ cao Phước Thành ký thỏa thuận hợp tác với Công ty FlyHigh INC (Nhật Bản) về sản xuất và xuất khẩu dứa MD2 sang thị trường Nhật Bản.

Công ty Ứng Dụng và Chuyển Giao Công Nghệ DAG Đà Lạt cũng ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Green Thumb Co., Ltd. về áp dụng thử nghiệm hệ thống canh tác thông minh MIKUHIDE đối với cây trồng có giá trị kinh tế cao trong nhà lưới, nhà kính.

Bên cạnh lễ ký kết, hội thảo còn tổ chức các phiên tham luận chuyên sâu và hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp (B2B).

Với sự tham gia của các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Hội thảo thúc đẩy kết nối công nghệ và thương mại nông sản Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 7 tại Đà Lạt tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối khoa học – công nghệ và thương mại nông sản song phương.

Sự kiện nối dài kết quả của 6 kỳ hội thảo trước đó, mở ra thêm nhiều cơ hội thử nghiệm, chuyển giao công nghệ mới, thúc đẩy liên kết đầu tư, sản xuất và xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản và toàn cầu.