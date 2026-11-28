Quân đội Mỹ thông báo lực lượng nước này đã vô hiệu hóa thêm một tàu hàng đang cố tìm cách vượt vòng phong tỏa các cảng biển Iran.

AP đưa tin, theo thông báo của Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng nước này đã vô hiệu hóa tàu Pacific Archer treo cờ Palau ở vịnh Oman hôm 26/11 khi con tàu đang cố tìm cách vượt vòng phong tỏa do Washington áp đặt đối với các cảng biển Iran.

"Quân đội Mỹ đã phóng vũ khí chính xác nhắm vào đuôi tàu Pacific Archer. Hệ thống động cơ của tàu đã bị vô hiệu hóa, các thành viên thủy thủ đoàn đều không bị thương", thông báo cho biết.

Một số tàu trên vịnh Oman trong bức ảnh chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Theo CENTCOM, tàu Pacific Archer đã rời cảng Bandar Abbas của Iran trước khi tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Được biết, Mỹ đã phong tỏa các cảng biển của Iran kể từ tháng 4/2026 và tạm thời dỡ bỏ vào tháng 6 khi Mỹ - Iran đạt được thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa được nối lại từ giữa tháng 7. Kể từ đó, quân đội Mỹ cho biết đã chuyển hướng 158 tàu hàng và vô hiệu hóa những tàu từ chối tuân thủ.

CENTCOM khẳng định rằng lực lượng Mỹ luôn phát nhiều cảnh báo trước khi tiến hành cuộc tấn công nhằm vô hiệu hóa các tàu hàng "vi phạm lệnh phong tỏa".

Trong khi đó, Iran cũng áp đặt các hạn chế với hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng.