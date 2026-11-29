Ngày 29/11, Công an TP Hà Nội thông tin, Đội 7 (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) và Công an xã Phù Đổng kiểm tra đột xuất một nhà kho lợp mái tôn tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang hoạt động sang chiết khí gas trái phép với quy mô lớn, tạm giữ gần 8 tấn khí gas không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hoạt động tinh vi giữa khu vực vắng người

Theo ghi nhận tại hiện trường, cơ sở này được dựng trên đất nông nghiệp, nằm cách trục đường chính của thôn khoảng 200m, xung quanh cây cối rậm rạp và ít người qua lại. Để qua mặt lực lượng chức năng, xưởng luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài" và lắp đặt hệ thống camera giám sát chặt chẽ ngay từ cổng ra vào.

Dụng cụ phục vụ việc sang chiết gas. Ảnh: C.A/ nguồn danviet.vn

Bên trong nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông, lực lượng chức năng phát hiện một xe bồn chứa hơn 2,4 tấn khí gas cùng hàng trăm vỏ bình gas loại 12kg và 45kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Đáng chú ý, phần lớn số vỏ bình này đã cũ kỹ, hoen gỉ. Khu vực sang chiết gồm 4 trụ bơm được đặt gọn trong một thùng container cũ, bao quanh là hệ thống dây điện chằng chịt và nhiều vật liệu dễ bắt cháy.

Làm việc với cơ quan công an, chủ cơ sở khai nhận bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 10. Cơ sở thuê lao động địa phương trực tiếp vận hành máy bơm cao áp để nạp gas vào bình, dù những người này hoàn toàn không có giấy chứng nhận tập huấn về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Mỗi ngày, xưởng xuất bán trót lọt hơn 100 bình gas thành phẩm. Số gas sau khi sang chiết không có màng co niêm phong, van khóa chưa qua kiểm định và được tập kết riêng trước khi bốc lên xe tải giao buôn cho các đầu mối tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp đồng thuê nạp khí gas cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của gần 8 tấn khí gas nói trên.

Hiểm họa cháy nổ từ những "quả bom" di động

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc sử dụng lại các vỏ bình gas đã cũ, hoen gỉ và không qua kiểm định tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất lớn. Vỏ bình qua nhiều lần sử dụng bị bào mòn, kết hợp với van khóa xuống cấp, nếu bị nạp khí ở áp suất cao rất dễ dẫn đến rò rỉ và phát nổ.

Bên cạnh đó, quy trình sang chiết thủ công trong môi trường thiếu điều kiện an toàn PCCC như tại cơ sở này chẳng khác nào những "quả bom" chực chờ phát nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người lao động lẫn cộng đồng dân cư xung quanh.

Trong bối cảnh người tiêu dùng khó có thể tự đánh giá chất lượng khí gas hay độ an toàn của thiết bị bằng mắt thường, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn các đại lý phân phối gas uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và tem niêm phong đầy đủ để bảo vệ an toàn cho chính gia đình mình.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.