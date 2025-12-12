Mô hình chăm sóc sức khỏe tiên tiến giúp người cao tuổi Thủ đô sống khỏe

Hà Nội đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, đặt ra nhiều thách thức trong công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe cộng đồng. Một trong những vấn đề đáng quan tâm là tỉ lệ mắc các bệnh lý mạn tính ngày càng gia tăng ở người cao tuổi.

Trước thực trạng này, thành phố đã và đang triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên biệt dành cho nhóm tuổi này. Các hoạt động tập trung vào nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, sàng lọc sớm bệnh mạn tính, đồng thời đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh dân số đang già hóa.

Người cao tuổi được chăm sóc, khám và tư vấn sức khỏe ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Ông Vũ Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố cho biết, hiện nay, các xã, phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi như tuyên truyền kiến thức rèn luyện thân thể, phòng tránh bệnh thường gặp, hướng dẫn kỹ năng tự chăm sóc tại nhà, khám, chữa bệnh tại trạm y tế hoặc tại nơi cư trú.

Đồng thời, mỗi người cao tuổi đều được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân. Song song với đó, mô hình Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiếp tục được duy trì tại cộng đồng. Đây là nơi người cao tuổi được tư vấn, luyện tập, giao lưu, duy trì lối sống năng động, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và cải thiện tinh thần.

Để nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc, Thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ y tế, dân số từ thành phố tới xã, phường. Nội dung tập huấn bao gồm: dinh dưỡng hợp lý, chế độ vận động, kỹ năng theo dõi và quản lý bệnh mạn tính.

Bác sĩ lão khoa tại các bệnh viện cũng được đào tạo chuyên sâu để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Thủ đô.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chuyên trách như bác sĩ lão khoa tại các bệnh viện cũng được đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp. Một điểm mới đáng chú ý trong năm nay là việc Hà Nội triển khai ứng dụng công nghệ thông minh “S-Health”.

Ứng dụng này giúp người cao tuổi theo dõi sức khỏe, nhắc lịch khám, nhắc uống thuốc... từ đó chủ động quản lý bệnh mạn tính và giảm nguy cơ nhập viện do biến chứng. Các lớp hướng dẫn sử dụng S-Health cũng được tổ chức cho hội viên Hội Người cao tuổi và cộng tác viên cộng đồng, từng bước phổ cập công nghệ y tế tới nhóm dân số già.

Rõ ràng, ứng phó với già hóa dân số không còn là bài toán xa vời mà đang hiện hữu trong từng hoạt động y tế, từng kế hoạch hành động cụ thể. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp và ứng dụng hiệu quả công nghệ số, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tiên tiến, hướng tới một xã hội khỏe mạnh và bền vững.