Hà Nội hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10) Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố, chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phát động cả thành phố chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi

TS.BS Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để giáo dục con cháu trong gia đình, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc vận động cộng đồng thực hiện chính sách dân số, đặc biệt là xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Để người già yên tâm “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, Đảng và Nhà nước ta cũng như Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Những văn bản này sẽ đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung...

Phường Hà Đông Hà Nội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác dân số như duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, nâng cao tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đạt 60,3%. Đây là minh chứng cho sự chung tay, đóng góp hiệu quả của toàn xã hội, trong đó có vai trò gương mẫu của người cao tuổi.

TS.BS Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại Hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10 phường Đống Đa

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10) năm nay với chủ đề “Vì một cộng đồng khỏe mạnh, cùng chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố, năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Để thực hiện tại địa phương, Thành phố đã chọn phường Đống Đa tổ chức Hội nghị điểm tại đây.

Từ hoạt động đầy ý nghĩa này ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn, chúng ta còn cam kết chăm lo hơn nữa cho đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

100% người cao tuổi Hà Nội được chăm sóc

TS.BS Trần Văn Chung cho biết, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao sức khỏe người cao tuổi nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số và thực hiện hiệu quả Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Hà Nội. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 100% cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết/kế hoạch và đầu tư ngân sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại phường Đống Đa, Hà Nội

85% người cao tuổi và người chăm sóc biết thông tin về già hóa dân số và quyền chăm sóc sức khỏe. 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm. 90% người cao tuổi được quản lý bệnh không lây nhiễm. 90% người cao tuổi tự chăm sóc được trang bị kiến thức, kỹ năng. 100% người cao tuổi không thể tự chăm sóc được chăm sóc bởi gia đình/cộng đồng. 100% các CLB người cao tuổi có nội dung chăm sóc sức khỏe. 90% xã/phường có CLB chăm sóc sức khỏe hoặc đội tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi.

100% người cao tuổi có bệnh được khám và điều trị. 100% bệnh viện (trừ chuyên khoa nhi) có khoa lão hoặc giường dành riêng cho người cao tuổi. 50% xã/phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi.

Thăm khám mắt cho người cao tuổi tại phường Đống đa

Kế hoạch xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở, công tác truyền thông và sự tham gia của toàn xã hội.

Thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền vận động thay đổi hành vi tạo môi trường xã hội ủng hộ và tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Cùng đó, thành phố củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi; đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nghiên cứu, hợp tác quốc tế.

Phường Đống Đa biểu dương người cao tuổi