Mitsubishi Destinator giảm tới 60 triệu sau cột mốc 7.000 xe bán ra

Mitsubishi Việt Nam (MVV) vừa chào đón mốc bán hàng 7.000 xe Destinator sau 6 tháng, kèm ưu đãi hấp dẫn trong tháng 6/2026 dành cho mẫu SUV 7 chỗ.

Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator mới.

Đánh dấu cột mốc doanh số 7,000 xe bán ra sau 6 tháng ra mắt, Mitsubishi Motors Việt Nam tưng bừng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho mẫu SUV 7 chỗ Destinator, áp dụng duy nhất trong tháng 6/2026.

Mức ưu đãi lên tới 60 triệu đồng dành cho khách hàng lựa chọn sở hữu Destinator trong tháng 6 này, bao gồm gói ưu đãi tài chính trị giá 35 triệu, ưu đãi phim cách nhiệt Wincos cao cấp và 01 năm bảo hiểm vật chất (tùy phiên bản).

Cán mốc 7.000 xe tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator giảm tới 60 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận quà kép tại hệ thống NPP toàn quốc: Nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia các sự kiện lái thử; Cơ hội bốc thăm trúng thưởng trong chương trình “Destinator - Cả nhà đón hè”. Tổng giá trị bốc thăm may mắn lên tới 70 triệu đồng dành riêng cho khách hàng mua xe trong tháng 6 (*)

Ra mắt tháng 12/2025, Destinator nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng khi liên tục tạo nên những kỉ lục mới của Mitsubishi Motors Việt Nam: Mẫu xe nhận được hơn 2,000 đơn đặt hàng trên cả nước chỉ sau một tuần ra mắt; Mẫu xe Mitsubishi lọt top 5 xe bán chạy nhất thị trường động cơ đốt trong nhanh nhất kể từ khi ra mắt.

Cột mốc doanh số mới càng khẳng định sức hút của Destinator - mẫu SUV 7 chỗ đa năng đẳng cấp cho gia đình - với sức mạnh vận hành và diện mạo cá tính của SUV, đồng thời sở hữu sự rộng rãi và tính linh hoạt của MPV.

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