Mitsubishi Destinator bán 2.000 xe tại Việt Nam, chỉ sau 1 tuần ra mắt

Chỉ trong sau khoảng 1 tuần ra mắt Việt Nam, mẫu SUV Mitsubishi Destinator đã ghi nhận 2.000 đơn đặt hàng, nhanh hơn nhiều các mẫu xe ăn khách khác.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator 2026.

Ra mắt tại thị trường Việt Nam vào 1/12 vừa qua, mẫu SUV Mitsubishi Destinator 2026 thu hút nhiều quan tâm nhất từ phía người dùng. Đáng chíu ý, hiện đã có khoảng 2.000 hợp đồng mua xe Destinator được hoàn thành chỉ sau một tuần ra mắt.

2-453.jpg
Mitsubishi Destinator bán 2.000 xe tại Việt Nam, chỉ sau 1 tuần ra mắt.

Trước đây, để đạt mốc 2.000 xe bán ra, "ông vua doanh số" phân khúc MPV Xpander cần 5 tháng. Còn Xforce, mẫu crossover (CUV) cỡ nhỏ hạng B phải mất gần 4 tháng.

Những con số nổi bật cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường Việt Nam đối với chiếc SUV 7 chỗ đích thực của Mitsubishi Motors. Destinator hứa hẹn đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của nhóm khách hàng đang tìm kiếm mẫu xe lý tưởng cho gia đình hiện nay.

3-2025.jpg
Được biết, có khoảng 75% khách đặt mua Mitsubishi Destinator lựa chọn bản cao cấp nhất Ultimate (giá niêm yết 855 triệu đồng).

Được biết, có khoảng 75% khách đặt mua Mitsubishi Destinator lựa chọn bản cao cấp nhất Ultimate (giá niêm yết 855 triệu đồng), phần còn lại là bản Premium giá 780 triệu đồng. Trong tháng 12, hãng Nhật áp dụng giá ưu đãi cho hai phiên bản này, mức lần lượt 808 triệu đồng và 739 triệu đồng.

5-5407.jpg
Trong tháng 12/2025 này, hãng xe Nhật Bản áp dụng giá ưu đãi cho hai phiên bản này, mức lần lượt 808 triệu đồng và 739 triệu đồng.

Hiện, mức giá Destinator thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc C. Mẫu xe Mitsubishi như mở ra một phân khúc mới khi là chiếc xe gầm cao duy nhất sở hữu cấu hình 7 chỗ kèm giá bán không quá 810 triệu đồng. Các lựa chọn CUV 7 chỗ khác như Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá không dưới một tỷ đồng.

4-4213.jpg
Hiện, mức giá Destinator thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc C.

Mitsubishi Destinator hiện nhập từ nhà máy ở Indonesia. Những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay như CX-5, Territory, Hyundai Tucson đều lắp ráp trong nước. Lô hàng đầu tiên của Destinator đã cập bến đại lý từ đầu tháng 12, sẵn giao ngay cho khách trước Tết Nguyên đán.

