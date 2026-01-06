Hà Nội

Xe

Destinator và loạt ôtô Mitsubishi ưu đãi trước thềm Tết Nguyên Đán 2026

Hệ thống nhà phân phối ủy quyền Mitsubishi Motors Việt Nam đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách mua xe trước thềm Tết Nguyên Đán 2026.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator mới tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 1/2026 với chương trình mới giúp giá thực tế của Mitsubishi Destinator thấp hơn so với niêm yết. Theo đó, trong tháng này, Destinator được khuyến mãi 35 triệu đồng trừ vào giá, cộng thêm quà tặng là bộ chữ tên xe trị giá 2 triệu đồng, áp dụng cho cả 2 phiên bản. Giá sau khi trừ khuyến mãi của xe còn từ 745 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 820 triệu đồng cho bản cao cấp.

Mặc dù giá thực tế tháng này của Destinator không thấp như tháng trước, mức giá sau khi trừ khuyến mãi vẫn thấp hơn đáng kể so với các mẫu xe khác ở phân khúc C đang bán trên thị trường.

1-6783.jpg
Destinator và loạt ôtô Mitsubishi ưu đãi trước thềm Tết Nguyên Đán 2026.

Ngoài Destinator, mẫu xe dưới một phân khúc là Xforce cũng có khuyến mãi tháng này. Mức hỗ trợ 100% trước bạ áp dụng cho bản tiêu chuẩn và cao cấp nhất, trong khi bản giữa được hỗ trợ 50% trước bạ cộng quà tặng là bảo hiểm thân vỏ.

Mức hỗ trợ 100% trước bạ tiếp tục được Mitsubishi áp dụng cho các mẫu xe khác như Xpander, Triton và Attrage. Trong đó, Xpander có giá trị khuyến mãi quy đổi ra tiền mặt cao nhất, lên tới 70 triệu đồng cho bản Xpander Cross và 66 triệu đồng với Xpander, đều là mẫu 2026 mới nhất. Bản AT với thiết kế cũ ngoài mức hỗ trợ 100% trước bạ còn có quà tặng phiếu nhiên liệu và bảo hiểm thân vỏ với tổng trị giá 28 triệu đồng.

3-7220.jpg
Mức hỗ trợ 100% trước bạ tiếp tục được Mitsubishi áp dụng cho các mẫu xe khác như Xpander, Triton và Attrage. Trong đó, Xpander có giá trị khuyến mãi quy đổi ra tiền mặt cao nhất, lên tới 70 triệu đồng.

Attrage vẫn có mức khuyến mãi như tháng trước, gồm hỗ trợ 100% trước bạ cộng một số quà tặng, áp dụng cho cả 2 bản.

So với tháng trước, Triton có giá trị khuyến mãi lớn hơn. Bản Athlete cao cấp nhất ngoài mức hỗ trợ 100% trước bạ còn có phiếu nhiên liệu trị giá 20 triệu đồng. Giá trị phiếu nhiên liệu với các bản còn lại chỉ là 10 triệu đồng.

4-6374.jpg
Chi tiết CTKM tháng 1/2025 của Mitsubishi Motors Việt Nam.

Có thể thấy, bước sang 2026, Mitsubishi vẫn duy trì khuyến mãi liên tục tương tự như năm ngoái, đặc biệt với mẫu xe hoàn toàn mới là Destinator. Một phần nhờ việc giữ khuyến mãi ổn định qua các tháng, doanh số các mẫu xe chủ lực của Mitsubishi gồm Xpander và Xforce vẫn luôn đạt mức cao, xếp hàng top trên thị trường và trong phân khúc.

