Mitsubishi tăng trưởng ấn tượng tháng 3/2026, Destinator lập kỷ lục

Tháng 3/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam đã bứt phá về doanh số và sự ổn định của các dòng xe chiến lược. Đáng chú ý, Destinator dẫn đầu phân khúc C-SUV.

Video: Đánh giá mẫu xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

Kết quả kinh doanh của Mitsubishi Motors Việt Nam tháng 3/2026 ghi nhận những số liệu khả quan với 5.086 xe tiêu thụ thành công. Đây là mức doanh số ấn tượng, phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng ổn định của thương hiệu sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Điểm đáng chú ý trong báo cáo bán hàng lần này là sự hiện diện đồng thời của bộ ba Xpander, Destinator và Xforce trong danh sách top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam.

Dòng xe tân binh Destinator tiếp tục duy trì sức hút sau khi chính thức ra mắt vào cuối năm 2025. Với 1.663 xe bàn giao đến khách hàng, Destinator đã xác lập cột mốc doanh số cao nhất kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Kết quả này giúp Destinator đánh bại đối thủ nặng ký Mazda CX-5, vươn lên dẫn đầu phân khúc C-SUV (xét riêng nhóm xe động cơ đốt trong). Việc duy trì được lưu lượng xe ổn định sau giai đoạn biến động nguồn cung trước Tết Nguyên Đán cho thấy năng lực vận hành và điều tiết kho vận hiệu quả của Mitsubishi, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng gia đình.

Mẫu MPV chiến lược Xpander tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột doanh số với 1.763 xe bán ra trong tháng 3. Con số này không chỉ giúp Xpander giữ vững ngôi vương phân khúc MPV mà còn chiếm lĩnh vị trí á quân trên bảng xếp hạng doanh số toàn thị trường xe động cơ đốt trong. Xforce – mẫu xe vốn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc B-SUV trong năm 2025 vẫn duy trì phong độ ổn định, đóng góp đáng kể vào tổng thị phần của hãng.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ người tiêu dùng trong tháng 4, Mitsubishi đã công bố chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho dải sản phẩm của hãng. Trong đó, bán tải Triton nhận được mức ưu đãi cao nhất, dao động từ 46 đến 76 triệu đồng tùy phiên bản, đặc biệt là phiên bản 4WD AT Athlete sản xuất năm 2025. Đây là nỗ lực của hãng nhằm gia tăng tính cạnh tranh cho dòng xe bán tải trong bối cảnh thị trường đang có sự phân hóa mạnh mẽ.

Các dòng xe chủ lực khác cũng được áp dụng các gói tài chính hoặc phiếu nhiên liệu giá trị cao. Cụ thể, Xpander nhận ưu đãi phiếu nhiên liệu từ 53 đến 75 triệu đồng tùy biến thể, trong khi chương trình dành cho phiên bản Xpander Cross tương đương 55 triệu đồng.

Đối với Destinator và Xforce, các gói ưu đãi tài chính trị giá 35 triệu đồng đã đưa giá thành thực tế của Destinator về mức từ 745 triệu đến 820 triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận dòng xe C-SUV mới. Cuối cùng, mẫu xe đô thị Attrage cũng được điều chỉnh giảm từ 43,5 đến 46 triệu đồng cùng các gói phụ kiện đi kèm, hoàn thiện chiến lược bao phủ thị trường của Mitsubishi trong giai đoạn tới.