MisThy gãy kiếm gây sốt mạng xã hội với màn tấu hài

Số hóa

MisThy gãy kiếm gây sốt mạng xã hội với màn tấu hài

Nữ streamer MisThy bất ngờ gãy kiếm khi thử trend múa kiếm, khiến fan vừa hốt hoảng vừa bật cười.

Thiên Trang (TH)
MisThy vốn là nữ streamer đời đầu nổi tiếng với sự hài hước và duyên dáng.
Mới đây, cô đăng tải clip thử trend múa kiếm đang hot trên TikTok Trung Quốc.
Với ánh đèn mờ ảo và kiếm phát sáng, fan tưởng sẽ có màn biểu diễn cực ngầu.
Thế nhưng thanh kiếm bất ngờ gãy đôi ngay trước ống kính khiến MisThy sững người.
Biểu cảm hoang mang và bất lực của cô nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bật cười.
Video trở thành tâm điểm chú ý, nhận về hàng loạt bình luận và chia sẻ rầm rộ.
Nhiều fan còn khen nhan sắc MisThy ngày càng thăng hạng, visual cuốn hút hơn.
Dù chỉ là khoảnh khắc ngẫu hứng, MisThy vẫn chứng minh sức hút chưa bao giờ “hết hot”.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#MisThy #gãy kiếm #múa kiếm #TikTok #streamer #hài hước

