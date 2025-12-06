Hà Nội

Milan Phạm nổi bật trên sân pickleball với vẻ đẹp quyến rũ

Cộng đồng trẻ

Milan Phạm nổi bật trên sân pickleball với vẻ đẹp quyến rũ

Xuất hiện trên sân đấu pickleball, Milan Phạm ngay lập tức thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái tập trung cùng vóc dáng săn chắc.

Thiên Anh
Trong những hình ảnh được ghi lại, Milan Phạm diện áo hai dây ôm sát tôn lên vai thon và vòng eo gọn gàng, kết hợp với chân váy tennis xếp ly trắng trẻ trung.
Mái tóc bob thẳng mượt ôm lấy gương mặt giúp Milan Phạm trông cá tính, hiện đại và đậm chất thể thao. Làn da sáng, đường nét hài hòa cùng sắc makeup nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp sang và cuốn hút của người đẹp.
Ở loạt khoảnh khắc cầm vợt, tung bóng hay chuẩn bị đánh bóng, cô đều thể hiện sự tập trung và phong thái mạnh mẽ.
Gương mặt nghiêm túc, đôi mắt sắc và dáng đứng dứt khoát khiến Milan Phạm trông vừa quyến rũ, vừa đầy nội lực – hình ảnh khiến nhiều fan khen cô “đẹp như vận động viên chuyên nghiệp”.
Từ năm 2024, Milan Phạm gây chú ý khi tiết lộ mình có thể chơi pickleball 8 tiếng một ngày dù thời tiết nóng tới 40 độ C. Cô từng thẳng thắn chia sẻ trên trang cá nhân: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, tui chơi đến nỗi chuột rút ngay giữa livestream là biết chơi như nào rồi đó… Người ngợm ướt nhẹp chơi 7-8 tiếng 1 ngày giữa trời nóng 40 độ thì mặc gì đây? Vừa lòng bản thân đã khó nên không thể làm vừa lòng thiên hạ nữa đâu.”
Tinh thần nghiêm túc và sự bền bỉ ấy khiến Milan Phạm trở thành một trong những gương mặt nổi bật khi nhắc đến pickleball trong cộng đồng mạng Việt Nam. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải loạt ảnh trên sân đấu, vừa cuốn hút vừa tràn đầy năng lượng.
Sở hữu thân hình đẹp cùng vòng eo săn chắc, Milan Phạm không ngại diện trang phục thể thao khoe trọn vẻ quyến rũ và khỏe mạnh.
Từng là hot girl đình đám xuất hiện trong hàng loạt MV ca nhạc của nhiều ca sĩ nổi tiếng, Milan Phạm hiện đã tạo dựng cho mình một cuộc sống ổn định. Cô sở hữu cơ ngơi riêng, tập trung vào kinh doanh và phát triển bản thân.
Không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz như trước, Milan Phạm chọn cuộc sống độc lập, thoải mái tận hưởng niềm vui từ thể thao, đặc biệt là pickleball – đam mê mới đã giúp cô tìm lại sự cân bằng và năng lượng tích cực.
Loạt ảnh trên sân pickleball lần này tiếp tục chứng minh Milan Phạm không chỉ xinh đẹp mà còn có phong thái của một cô gái hiện đại, tự tin và tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp của cô không đến từ sự hào nhoáng mà từ chính những điều giản dị: đam mê thể thao, sự nỗ lực mỗi ngày và tinh thần sống hết mình.
Thiên Anh
