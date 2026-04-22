Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Miền Bắc đón gió mùa đông bắc từ đêm nay

Từ đêm 22/4, gió mùa đông bắc bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, từ chiều tối nay, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ 23/4, miền Bắc chuyển mát, riêng vùng núi chuyển lạnh.

Theo Nguyễn Hoài/Báo Tiền Phong

Trước khi đón không khí lạnh, sáng nay khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay, chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 31-34 độ, từ đêm nay xuống còn 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Miền Bắc có thể chuyển mưa dông từ chiều tối và đêm nay (22/4).
Dự báo trong ngày 23-24/4, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi dưới 21 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo từ ngày 23-24/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Quảng Trị, Huế cũng có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc 35-36 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo từ ngày 24/4, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/gio-mua-dong-bac-tran-ve-tu-dem-nay-post1837558.tpo
Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết hôm nay 21/4: Bắc Bộ nhiều nơi ngày nắng, rải rác có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 21/4: Các tỉnh Bắc Bộ nhiều nơi có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (21/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-34 độ C.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắc Bộ sắp đón mưa dông, cảnh báo thời tiết cực đoan

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đợt nắng nóng tại Bắc Bộ đang có xu hướng giảm dần. Trong các ngày 15-16/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng diện rộng ở mức 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong khi đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, nhiệt độ phổ biến dao động từ 31-34 độ C, không còn gay gắt như những ngày trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết 3/4: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Dự báo từ chiều tối 3/4 đến sáng sớm 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

