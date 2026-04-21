Thời tiết hôm nay 21/4: Bắc Bộ nhiều nơi ngày nắng, rải rác có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 21/4: Các tỉnh Bắc Bộ nhiều nơi có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (21/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Nam cấp 4; sóng cao 0,5-1,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 0,5-1,5m.