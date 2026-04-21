Thời tiết hôm nay 21/4: Bắc Bộ nhiều nơi ngày nắng, rải rác có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 21/4: Các tỉnh Bắc Bộ nhiều nơi có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo Thanh Hải/Quân đội nhân dân

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (21/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 21-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-32 độ C.

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, riêng vùng núi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-37 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 18-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-36 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Nam cấp 4; sóng cao 0,5-1,5m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió nhẹ; sóng cao 0,5-1,5m.

#thời tiết hôm nay #Thời tiết hôm nay 21/4 #thời tiết hôm nay có mưa không #thời tiết hôm nay bao nhiêu độ #thời tiết hôm nay như thế nào #thời tiết hôm nay

Bài liên quan

Xã hội

Hàng nghìn người đội mưa dâng hương Đền Hùng, lối đi ken đặc

Sáng 19/4 (mùng 3/3 âm lịch), dòng người dâng hương tại Đền Hùng tăng mạnh, các lối lên xuống ken kín, nhiều người đội mưa hành lễ do trùng dịp cuối tuần.

674202820-1399743522192671-3512508523113649723-n.jpg
Sáng 19/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương. Dù thời tiết có mưa, lượng người vẫn tăng mạnh do trùng dịp cuối tuần.
677783574-1399743608859329-4265645521220270763-n.jpg
Lượng người đông đúc tại nhiều thời điểm khu vực từ sân Công Quán bắt đầu hành trình lên núi Đền Hùng.
