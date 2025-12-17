Hà Nội

Giải trí

Midu cùng chồng thiếu gia du lịch Nhật Bản hâm nóng tình cảm

Nữ diễn viên Midu khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng chồng thiếu gia Minh Đạt. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Midu đăng tải trên mạng xã hội loạt hình ảnh ghi lại chuyến đi Nhật Bản cùng ông xã thiếu gia Minh Đạt.
Theo tiết lộ của nữ diễn viên, cặp đôi đã dành thời gian ghé thăm Hokkaido – vùng đất nổi tiếng với mùa đông băng giá, tuyết trắng phủ kín và khung cảnh lãng mạn như trong phim.
Tại đây, Midu và chồng cùng trải nghiệm trượt tuyết, dạo chơi giữa không gian thiên nhiên yên bình, tận hưởng những giây phút riêng tư hiếm hoi.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, vợ chồng Midu đều lựa chọn trang phục kín đáo, ấm áp để trải nghiệm trượt tuyết. Midu chọn trang phục màu hồng, Minh Đạt nam tính với đồ trượt tuyết tone đen.
Sau khi kết hôn với thiếu gia Minh Đạt, Midu vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc.
Trong chuyến du lịch lần này, Midu ghi điểm với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, trung thành với hình ảnh thanh lịch đã gắn liền với cô suốt nhiều năm qua.
Không phô trương hay cầu kỳ, nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp nền nã, đúng chuẩn “phu nhân hào môn” nhưng vẫn rất gần gũi.
Sau kết hôn, Midu tiếp tục công việc giảng dạy tại trường đại học, song song với việc kinh doanh bất động sản và tham gia các hoạt động giải trí với tần suất vừa phải.
Trên mạng xã hội, nữ diễn viên sinh năm 1989 thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, đặc biệt là các chuyến du lịch trong và ngoài nước, cho thấy cuộc sống hôn nhân êm đềm, viên mãn.
Không ít bạn bè, người hâm mộ cũng trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Midu ở tuổi U40, gần như không thay đổi so với thời mới vào nghề. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
