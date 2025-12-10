Midu diện sơ mi trắng trẻ trung như nữ sinh ở tuổi 35

Hà Nội

Giải trí

Diện sơ mi trắng kết hợp quần jeans ống rộng, Midu được khán giả nhận xét trẻ trung như nữ sinh, thậm chí “lão hóa ngược”.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh vừa chia sẻ, nữ diễn viên Midu thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.
Cô lựa chọn phong cách đơn giản gồm sơ mi trắng phối quần jeans ống rộng.
Trang phục này đem đến cho người đẹp vẻ năng động và thanh lịch.
Chỉ với set đồ cơ bản, Midu vẫn nổi bật nhờ nhan sắc ngọt ngào.
Khán giả dưới phần bình luận không tiếc lời khen ngợi, cho rằng nữ diễn viên như “nữ sinh trung học”, “ngày càng xinh đẹp” và “lão hóa ngược”.
Nhiều người nhận xét Midu sở hữu sức hút đặc biệt khi theo đuổi phong cách tối giản nhưng tinh tế, giúp cô duy trì hình ảnh trẻ trung bất chấp tuổi thật.
Trong đời thường hay khi lên giảng đường, Midu thường lựa chọn các mẫu sơ mi đa dạng về màu sắc và kiểu dáng.
Từ những thiết kế cách điệu, nữ tính cho đến phong cách thanh lịch, tối giản, cô đều khéo léo phối đồ tạo nên hình ảnh năng động nhưng vẫn giữ được sự nền nã đặc trưng.
Dù đã bước sang tuổi 35, Midu vẫn luôn được khen ngợi bởi gương mặt trong trẻo cùng phong cách thời trang “ăn gian tuổi”.
Khi dạo phố, du lịch hay tham dự sự kiện, cô ưu tiên những trang phục mang hơi thở trẻ trung, tươi sáng.
Ngoài nghệ thuật, Midu còn ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò giảng viên đại học, đồng thời hoạt động kinh doanh với khối tài sản ấn tượng.
Người đẹp được nhận xét là hình mẫu của phụ nữ hiện đại: vừa xinh đẹp, vừa tài năng, lại biết xây dựng hình ảnh một cách chỉn chu. Ảnh: FB Midu
