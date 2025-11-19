Hà Nội

Midu được học trò yêu mến trên giảng đường

Giải trí

Midu được học trò yêu mến trên giảng đường

Diễn viên Midu chia sẻ, cô chưa bao giờ phải nhận những lời trêu đùa hay khiếm nhã khi làm giảng viên.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Vietnamnet, Midu chính thức được nhận làm giảng viên vào tháng 5/2017 tại ĐH Công nghệ TP.HCM - Hutech. Ảnh: FB Midu.
Midu dạy ngành Thiết kế thời trang của khoa Kiến trúc Mỹ thuật. Ảnh: FB Midu.
"Tôi luôn mong muốn được truyền tải những kiến thức về thời trang đến các sinh viên của mình", Midu chia sẻ trên Znews. Ảnh: FB Midu.
Midu cho rằng khi đi dạy, cô đặt địa vị mình là một giảng viên và không để điều gì khác xen vào. Điều này những sinh viên của nữ diễn viên cũng hiểu và hỗ trợ để cô ngày càng làm tốt công việc của mình. Ảnh: FB Midu.
Midu bày tỏ, cô thấy may mắn khi đi dạy, cô chưa bao giờ phải nhận những lời trêu đùa hay khiếm nhã. Người đẹp cho rằng có lẽ một phần do sinh viên lớp thời trang phần lớn là nữ nên lành tính. Ảnh: FB Midu.
Khi biết giảng viên là Midu, sinh viên siêng năng đến lớp hơn. Ảnh: FB Midu.
Nữ diễn viên từng bị sinh viên chụp lén trên sân trường khi mới làm giảng viên. Ảnh: Znews.
Trong cuộc phỏng vấn với Đời sống và Pháp luật Online, Midu cho biết, cô luôn đặt công việc giảng dạy lên đầu tiên. Ảnh: FB Midu.
Midu từng tâm sự: “Trước là nữ doanh nhân trẻ trên chương trình, hôm sau chỉ đơn giản là cô giáo gần gũi và tận tình bên các sinh viên của mình ở trường. Ban ngày đi dạy, ban đêm lại tranh thủ đi học thêm kiến thức”. Ảnh: FB Midu.
