Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Midu khiến fan ngưỡng mộ vì được chồng thiếu gia yêu thương như ngọc

Giải trí

Midu khiến fan ngưỡng mộ vì được chồng thiếu gia yêu thương như ngọc

Midu luôn được ông xã yêu thương, chiều chuộng và luôn âm thầm tạo nên những điều bất ngờ lãng mạn.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, Midu chia sẻ cô vừa đón sinh nhật lần thứ 36 một cách giản dị. Năm nay, nữ diễn viên không tổ chức tiệc tuy nhiên ông xã Minh Đạt đã bí mật chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Mới đây, Midu chia sẻ cô vừa đón sinh nhật lần thứ 36 một cách giản dị. Năm nay, nữ diễn viên không tổ chức tiệc tuy nhiên ông xã Minh Đạt đã bí mật chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Anh tự tay trang trí chiếc xe hơi của hai vợ chồng bằng bóng bay, dòng chữ “Happy Birthday”, rồi mang hoa và quà đến đón cô sau giờ làm việc.
Anh tự tay trang trí chiếc xe hơi của hai vợ chồng bằng bóng bay, dòng chữ “Happy Birthday”, rồi mang hoa và quà đến đón cô sau giờ làm việc.
Khoảnh khắc Midu mừng sinh nhật bên chồng thiếu gia nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên.
Khoảnh khắc Midu mừng sinh nhật bên chồng thiếu gia nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên.
Không ít bạn bè, người hâm mộ cũng trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Midu ở tuổi U40, gần như không thay đổi so với thời mới vào nghề.
Không ít bạn bè, người hâm mộ cũng trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ của Midu ở tuổi U40, gần như không thay đổi so với thời mới vào nghề.
Midu và Minh Đạt luôn được công chúng yêu mến bởi chuyện tình ngọt ngào. Trong nhiều khoảnh khắc, doanh nhân Minh Đạt dành cho bà xã ánh mắt trìu mến và những cử chỉ đầy ân cần.
Midu và Minh Đạt luôn được công chúng yêu mến bởi chuyện tình ngọt ngào. Trong nhiều khoảnh khắc, doanh nhân Minh Đạt dành cho bà xã ánh mắt trìu mến và những cử chỉ đầy ân cần.
Tháng 6 vừa qua, cặp đôi tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại một bãi biển lãng mạn. Tại đây, Minh Đạt còn gây chú ý khi tặng bà xã hai chiếc túi hiệu đắt đỏ.
Tháng 6 vừa qua, cặp đôi tổ chức tiệc kỷ niệm 1 năm ngày cưới tại một bãi biển lãng mạn. Tại đây, Minh Đạt còn gây chú ý khi tặng bà xã hai chiếc túi hiệu đắt đỏ.
Sau khi kết hôn, Midu được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch sang trọng trong và ngoài nước.
Sau khi kết hôn, Midu được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch sang trọng trong và ngoài nước.
Minh Đạt cũng luôn ủng hộ vợ trở lại với nghệ thuật, đồng thời tạo điều kiện để cô tiếp tục công việc giảng dạy tại một trường đại học – nơi Midu đảm nhận vai trò giảng viên sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ.
Minh Đạt cũng luôn ủng hộ vợ trở lại với nghệ thuật, đồng thời tạo điều kiện để cô tiếp tục công việc giảng dạy tại một trường đại học – nơi Midu đảm nhận vai trò giảng viên sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ.
Hiện tại, cặp đôi sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM.
Hiện tại, cặp đôi sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM.
Nữ diễn viên cũng rất được lòng gia đình chồng hào môn.
Nữ diễn viên cũng rất được lòng gia đình chồng hào môn.
Nhiều khán giả nhận xét cả hai ngày càng có “tướng phu thê” rõ nét.
Nhiều khán giả nhận xét cả hai ngày càng có “tướng phu thê” rõ nét.
Cô không chỉ giữ vững được nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" mà còn thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn hôn nhân. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Cô không chỉ giữ vững được nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" mà còn thăng hoa trong cả sự nghiệp lẫn hôn nhân. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Midu #phú bà Midu #chồng Midu #gia đình nhà chồng Midu #đời sống giàu có của Midu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT