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Số hóa - Xe

Microsoft Surface ra mắt Laptop Ultra cấu hình siêu khủng

Microsoft chính thức giới thiệu Surface Laptop Ultra hướng đến các nhà phát triển và nghiên cứu AI với cấu hình mạnh mẽ cùng bộ nhớ RAM lên đến 128GB.

Tuệ Minh

Microsoft vừa chính thức công bố Surface Laptop Ultra, mẫu máy tính xách tay mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của dòng Surface. Thiết bị này được thiết kế hướng tới đối tượng người dùng chuyên nghiệp như lập trình viên, nhà sáng tạo nội dung và các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).

Microsoft Surface Laptop Ultra ra mắt

Microsoft Surface Laptop Ultra ra mắt

Thiết kế tối ưu cho công việc và màn hình Mini-LED chất lượng cao

Surface Laptop Ultra sở hữu màn hình cảm ứng PixelSense Ultra kích thước 15 inch, sử dụng công nghệ tấm nền Mini-LED với tỷ lệ khung hình 3:2 truyền thống của dòng Surface.

Màn hình này hỗ trợ độ sáng tối đa lên tới 2,000 nits, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Ngoài ra, máy được trang bị bàn di chuột cảm ứng lực (haptic touchpad) với kích thước lớn hơn khoảng 30% so với các phiên bản Surface 15 inch tiêu chuẩn, mang lại không gian thao tác rộng rãi hơn cho người sử dụng.

Sản phẩm có thiết kế cao cấp, màn hình chất lượng

Sản phẩm có thiết kế cao cấp, màn hình chất lượng

Về mặt thiết kế vật lý, mẫu laptop này có độ dày 18mm và trọng lượng khoảng 2.04 kg. Thiết bị có hai tùy chọn màu sắc là Platinum và Nightfall. Microsoft cũng trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản bao gồm USB-C, USB-A, HDMI, jack âm thanh 3.5mm và khe cắm thẻ nhớ SD kích thước đầy đủ.

Đáng chú ý, hãng giới thiệu cổng kết nối từ tính mới mang tên Magnetic Connect, hỗ trợ truyền tải điện năng, dữ liệu và tín hiệu video đồng thời vẫn giữ được sự tiện lợi của cơ chế hít nam châm.

Cấu hình chuyên các tác vụ AI cục bộ

Sức mạnh của Surface Laptop Ultra đến từ nền tảng Nvidia RTX Spark, kết hợp cùng tùy chọn bộ vi xử lý trung tâm (CPU) 18 nhân hoặc 20 nhân.

Về khả năng xử lý đồ họa, thiết bị tích hợp GPU dựa trên kiến trúc Blackwell mới nhất của Nvidia với số lượng nhân lên tới 6,144 nhân.

Hệ thống này hỗ trợ dung lượng bộ nhớ thống nhất (unified memory) tối đa lên đến 128GB, cho phép đạt hiệu năng tính toán AI cục bộ lên tới 1 petaflop ở định dạng FP4.

Surface Laptop Ultra có cấu hình mạnh mẽ trên nền tảng CPU Nvidia RTX Spark và GPU kiến trúc Blackwell.

Surface Laptop Ultra có cấu hình mạnh mẽ trên nền tảng CPU Nvidia RTX Spark và GPU kiến trúc Blackwell.

Sự kết hợp phần cứng này cho thấy định hướng rõ ràng của Microsoft trong việc tối ưu hóa cho các tác vụ AI cục bộ (local AI workloads). Thiết bị có khả năng vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn và các tác vụ AI phức tạp trực tiếp trên phần cứng của máy, giảm thiểu độ trễ và tăng tính bảo mật so với việc xử lý qua máy chủ đám mây.

Về khả năng lưu trữ, máy hỗ trợ dung lượng ổ cứng SSD tối đa 2TB, đồng thời thiết kế cho phép người dùng có thể tự thay thế hoặc nâng cấp ổ cứng một cách linh hoạt.

Giá bán đỉnh cao cho cấu hình khủng

Microsoft đã chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho Surface Laptop Ultra tại thị trường Mỹ, và dự kiến sẽ bắt đầu giao hàng tới tay người dùng từ ngày 16 tháng 10.

Mức giá khởi điểm cho phiên bản cấu hình cơ bản nhất với 24GB RAM và 512GB bộ nhớ trong là 2,599.99 USD (khoảng 67.54 triệu đồng).

Giá bán của Surface Laptop Ultra khá cao

Giá bán của Surface Laptop Ultra khá cao

Đối với các tùy chọn lưu trữ cao hơn, phiên bản 24GB RAM đi kèm 1TB SSD có mức giá 2,999.99 USD (khoảng 77.92 triệu đồng), trong khi phiên bản nâng cấp lên 32GB RAM và 1TB SSD được niêm yết ở mức 3,299.99 USD (khoảng 85.72 triệu đồng).

Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất dành cho các chuyên gia với dung lượng bộ nhớ thống nhất lên đến 128GB và ổ cứng 1TB có mức giá lên tới 5,899.99 USD (khoảng 153 triệu đồng).

Video: Cấu hình siêu mạnh mẽ, tương lai dành cho AI cục bộ của Surface Laptop Ultra
Windows Central/Microsoft
#Surface Laptop Ultra #Cấu hình AI #Nền tảng Nvidia RTX Spark #Thiết kế Surface #Công nghệ Mini-LED #Surface Laptop Ultra của Microsof

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