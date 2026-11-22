Microsoft quyết định loại bỏ nút Browse khỏi hộp thoại Run trên Windows 11 sau khi thống kê cho thấy chỉ 0,0038% người dùng từng sử dụng tính năng này.

Microsoft đang chuẩn bị thay đổi giao diện hộp thoại Run trên Windows 11, trong đó đáng chú ý là việc loại bỏ nút Browse vốn đã xuất hiện suốt nhiều phiên bản Windows. Theo số liệu được hãng công bố hồi tháng 5, chỉ 0,0038% trong tổng số 35 triệu người dùng thuộc mẫu khảo sát từng nhấn nút này trong khoảng thời gian thống kê. Con số tương đương khoảng 1.330 người, cho thấy một tính năng quen thuộc nhưng gần như không được phần lớn người dùng quan tâm.

Nút Browse trên hộp thoại Run cũ của Windows chỉ được 0,0038% người dùng trong mẫu khảo sát sử dụng.(Ảnh: WindowsLatest)

Nút Browse nằm trong hộp thoại Run, công cụ có thể mở nhanh bằng tổ hợp phím Windows + R. Chức năng của nút là hiển thị cửa sổ duyệt tệp, cho phép người dùng tìm kiếm chương trình hoặc tập tin cần chạy thay vì nhập trực tiếp tên ứng dụng hay đường dẫn. Tuy nhiên, cách sử dụng này không thực sự phù hợp với đặc điểm của Run, vốn được thiết kế để ưu tiên thao tác bằng bàn phím. Phần lớn người dùng mở công cụ thường đã biết tên ứng dụng hoặc vị trí cần truy cập, do đó chỉ cần nhập lệnh và nhấn Enter.

Trong giao diện Run mới, Microsoft đã loại bỏ Browse để tinh giản các thành phần điều khiển. Người dùng vẫn có thể nhập đường dẫn đến tệp, thư mục trên máy tính hoặc địa chỉ mạng như trước. Hộp thoại cũng bổ sung lịch sử lệnh, giúp truy cập nhanh những nội dung từng sử dụng mà không cần nhập lại từ đầu. Bên cạnh đó, thiết kế mới hỗ trợ chế độ tối và phím tắt ~\ để truy cập thư mục người dùng.

Microsoft cho biết thời gian trung bình để hộp thoại Run xuất hiện đã giảm từ 103 mili giây xuống còn 94 mili giây. Mức cải thiện 9 mili giây không quá đáng kể trong trải nghiệm hàng ngày, đồng thời chỉ phản ánh tốc độ mở hộp thoại, không đồng nghĩa các ứng dụng được khởi chạy từ đây cũng tải nhanh hơn. Dù vậy, thay đổi cho thấy Microsoft đang tiếp tục tối ưu những thành phần giao diện lâu đời trên Windows 11 dựa vào dữ liệu sử dụng thực tế.

Giao diện Run mới trên Windows 11 được tinh giản, bổ sung lịch sử lệnh và chế độ tối nhưng không còn nút Browse.(Ảnh: WindowsLatest)

Thông tin về thiết kế mới được chú ý khi Microsoft đưa hộp thoại Run cải tiến lên kênh Release Preview ngày 13/11, dành cho các phiên bản Windows 11 25H2 và 26H2. Người dùng đã nhận được tính năng có thể truy cập Settings, chọn System, Advanced và bật New Run dialog. Tuy nhiên, Microsoft triển khai theo từng đợt nên không phải thiết bị nào cũng xuất hiện tùy chọn ngay sau khi cập nhật.

Đáng chú ý, hộp thoại Run cổ điển vẫn được giữ lại để người dùng có thể chuyển về giao diện cũ nếu cần nút Browse hoặc không quen với thiết kế mới. Với đa số người dùng, thay đổi này gần như không ảnh hưởng đến thói quen sử dụng Windows. Tổ hợp Windows + R vẫn hoạt động bình thường, chỉ có một nút bấm ít được sử dụng bị loại khỏi giao diện mặc định.