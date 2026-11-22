Honda CR-V thế hệ tiếp theo được dự đoán sẽ ra mắt vào năm 2027 với thiết kế mới, nền tảng khung gầm cải tiến và hệ truyền động hybrid thế hệ tiếp theo.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV Honda CR-V thế hệ mới.

Dù Honda chưa chính thức công bố thiết kế CR-V thế hệ mới, những hình ảnh dựng kỹ thuật số dựa trên ảnh xe chạy thử và các thông tin xuất hiện trên internet đã phần nào cho thấy hướng phát triển của mẫu SUV trong tương lai.

Trong bộ ảnh phác họa, Honda CR-V thế hệ mới xuất hiện với màu sơn xám Nardo Grey, đặt trong bối cảnh đường phố Ấn Độ. Đây chỉ là hình ảnh minh họa, không phải thiết kế chính thức được Honda xác nhận.

Honda CR-V thế hệ mới hé lộ - nâng cấp khung gầm và truyền động hybrid mới.

Theo các thông tin được chia sẻ, CR-V thế hệ thứ 7 dự kiến trình làng trong năm 2027 dưới dạng phiên bản đời 2028, đánh dấu cột mốc khoảng 30 năm phát triển của dòng SUV này.

Một trong những thay đổi đáng chú ý được đề cập là khả năng chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid, thay vì tiếp tục duy trì các phiên bản động cơ xăng thuần túy.

CR-V thế hệ thứ 7 dự kiến trình làng năm 2027 dưới dạng phiên bản đời 2028.

Hệ thống hybrid hai mô-tơ thế hệ mới của Honda được kỳ vọng cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu hơn 10% so với công nghệ hiện hành. Bên cạnh đó, CR-V mới có thể được trang bị hệ dẫn động bốn bánh điện, cho phép kiểm soát lực kéo linh hoạt và cải thiện khả năng vận hành.

Mẫu SUV này cũng được cho là sẽ sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun thế hệ mới, có trọng lượng nhẹ hơn và độ cứng kết cấu cao hơn, hướng đến cải thiện độ ổn định, khả năng điều khiển và tối ưu hóa việc sử dụng chung linh kiện.

Mẫu SUV này cũng được cho là sẽ sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun thế hệ mới, có trọng lượng nhẹ hơn và độ cứng kết cấu cao hơn.

Hiện Honda chưa công bố hình ảnh chính thức, thông số kỹ thuật, giá bán hay thời điểm ra mắt cụ thể của CR-V thế hệ thứ 7. Những thông tin về thiết kế và cấu hình vận hành hiện vẫn mang tính dự đoán, cần chờ xác nhận từ nhà sản xuất.