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[GALLERY] Cận cảnh Toyota Camry 2027 - màn hình khủng, chỉ từ 663 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Toyota Camry 2027 - màn hình khủng, chỉ từ 663 triệu đồng

Toyota Camry 2026 tại Trung Quốc nhận được loạt nâng cấp về nội thất. Xe được bổ sung màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế massage, AR-HUD cùng loạt tiện nghi mới.

Nguyễn Chung
Toyota Camry 2027 mới được GAC Toyota sản xuất tại Quảng Châu. Ở bên ngoài, mẫu xe sedan cỡ D này gần như không khác biệt so với phiên bản hiện hành. Bản LE vẫn sử dụng lưới tản nhiệt tổ ong đồng màu thân xe đặc trưng tại Trung Quốc, trong khi SE và XSE sở hữu cản thể thao hơn cùng bộ bodykit riêng.
Toyota Camry 2027 mới được GAC Toyota sản xuất tại Quảng Châu. Ở bên ngoài, mẫu xe sedan cỡ D này gần như không khác biệt so với phiên bản hiện hành. Bản LE vẫn sử dụng lưới tản nhiệt tổ ong đồng màu thân xe đặc trưng tại Trung Quốc, trong khi SE và XSE sở hữu cản thể thao hơn cùng bộ bodykit riêng.
Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Camry 2027 nhận được loạt nâng cấp đáng chú ý về nội thất. Mẫu sedan cỡ D được bổ sung màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế massage, AR-HUD cùng hàng loạt tiện nghi nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ nội địa.
Tại thị trường Trung Quốc, Toyota Camry 2027 nhận được loạt nâng cấp đáng chú ý về nội thất. Mẫu sedan cỡ D được bổ sung màn hình trung tâm 15,6 inch, ghế massage, AR-HUD cùng hàng loạt tiện nghi nhằm tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ nội địa.
Nội thất xe đã được thiết kế lại để sánh ngang với các đối thủ nội địa mới nhất. Toyota Camry 2027 bản Trung Quốc luôn có bảng táp-lô khác biệt so với phần còn lại của thế giới, nhưng thiết kế bất đối xứng uốn lượn và các nút điều khiển điều hòa cảm ứng đã hoàn toàn bị loại bỏ để thay thế bằng một thiết kế thanh thoát, thẳng thắn và tối giản hơn.
Nội thất xe đã được thiết kế lại để sánh ngang với các đối thủ nội địa mới nhất. Toyota Camry 2027 bản Trung Quốc luôn có bảng táp-lô khác biệt so với phần còn lại của thế giới, nhưng thiết kế bất đối xứng uốn lượn và các nút điều khiển điều hòa cảm ứng đã hoàn toàn bị loại bỏ để thay thế bằng một thiết kế thanh thoát, thẳng thắn và tối giản hơn.
Màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12,3 inch cũ đã được thay thế bằng màn hình lớn hơn 15,6 inch. Màn hình này không chỉ có giao diện đậm chất xe hơi Trung Quốc mà còn tích hợp cả điều khiển điều hòa và hệ thống điều khiển giọng nói trợ lý ảo AI.
Màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12,3 inch cũ đã được thay thế bằng màn hình lớn hơn 15,6 inch. Màn hình này không chỉ có giao diện đậm chất xe hơi Trung Quốc mà còn tích hợp cả điều khiển điều hòa và hệ thống điều khiển giọng nói trợ lý ảo AI.
Màn hình hiển thị thông tin trên bảng điều khiển của Toyota Camry 2027 bản Trung Quốc nhỏ hơn một chút chỉ còn còn 8,8 inch, nhưng bù lại người dùng có thêm tùy chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió tích hợp công nghệ thực tế tăng cường.
Màn hình hiển thị thông tin trên bảng điều khiển của Toyota Camry 2027 bản Trung Quốc nhỏ hơn một chút chỉ còn còn 8,8 inch, nhưng bù lại người dùng có thêm tùy chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió tích hợp công nghệ thực tế tăng cường.
Ở những nơi khác, ghế trước chỉnh điện 6 hướng giờ đây có thêm chức năng sưởi ấm, thông gió và massage 10 điểm, thậm chí cả ghế sau cũng được sưởi ấm và làm mát; chúng cũng có thể ngả điện lên đến 8 độ.
Ở những nơi khác, ghế trước chỉnh điện 6 hướng giờ đây có thêm chức năng sưởi ấm, thông gió và massage 10 điểm, thậm chí cả ghế sau cũng được sưởi ấm và làm mát; chúng cũng có thể ngả điện lên đến 8 độ.
Những chi tiết trang trí tùy chọn như đèn chiếu sáng nội thất 64 màu, cần số pha lê, việc sử dụng nhiều hơn chất liệu da mềm mại và cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính với trần xe bọc giả da lộn giúp nâng tầm không gian cabin.
Những chi tiết trang trí tùy chọn như đèn chiếu sáng nội thất 64 màu, cần số pha lê, việc sử dụng nhiều hơn chất liệu da mềm mại và cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính với trần xe bọc giả da lộn giúp nâng tầm không gian cabin.
Các công nghệ khác bao gồm chức năng chìa khóa kỹ thuật số, bộ sạc không dây Qi 50W, hệ thống tạo hương thơm cho không gian nội thất, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh JBL 14 loa. Toyota cũng đã áp dụng giao diện phụ kiện của Xiaomi, cho phép lắp đặt các thiết bị như máy tính bảng phía sau.
Các công nghệ khác bao gồm chức năng chìa khóa kỹ thuật số, bộ sạc không dây Qi 50W, hệ thống tạo hương thơm cho không gian nội thất, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh JBL 14 loa. Toyota cũng đã áp dụng giao diện phụ kiện của Xiaomi, cho phép lắp đặt các thiết bị như máy tính bảng phía sau.
Hệ động lực của Camry 2027 cho Trung Quốc cũng không đổi, với động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, phun xăng trực tiếp M20C-FKS VVT-iE 2.0 lít công suất 173PS/206Nm kết hợp với hộp số CVT Direct-Shift. Các phiên bản hybrid sử dụng động cơ 4 xi-lanh mã M20F-FXS 2.0 lít công suất 197PS và A25D-FXS 2.5 lít công suất 230PS.
Hệ động lực của Camry 2027 cho Trung Quốc cũng không đổi, với động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, phun xăng trực tiếp M20C-FKS VVT-iE 2.0 lít công suất 173PS/206Nm kết hợp với hộp số CVT Direct-Shift. Các phiên bản hybrid sử dụng động cơ 4 xi-lanh mã M20F-FXS 2.0 lít công suất 197PS và A25D-FXS 2.5 lít công suất 230PS.
Toyota tuyên bố mức tiêu hao nhiên liệu của Camry 2027 lên tới 23,8 km/lít. Hãng cũng quyết định không tích hợp các chức năng lái xe tự động cao cấp trong thành phố và trên đường cao tốc, vốn gần như là tiêu chuẩn bắt buộc ở Trung Quốc, mà vẫn duy trì bộ hỗ trợ lái xe Toyota Safety Sense 3.0.
Toyota tuyên bố mức tiêu hao nhiên liệu của Camry 2027 lên tới 23,8 km/lít. Hãng cũng quyết định không tích hợp các chức năng lái xe tự động cao cấp trong thành phố và trên đường cao tốc, vốn gần như là tiêu chuẩn bắt buộc ở Trung Quốc, mà vẫn duy trì bộ hỗ trợ lái xe Toyota Safety Sense 3.0.
Dù được nâng cấp nhưng Camry 2027 vẫn có giá tương đối rẻ, chỉ từ 171.800 nhân dân tệ (666,3 triệu đồng). Ngay cả phiên bản hybrid 2.5 lít cao cấp nhất với đầy đủ các tính năng cũng chỉ có giá 259.800 nhân dân tệ (1,007 tỷ đồng), thấp hơn rất nhiều so với các thị trường khác.
Dù được nâng cấp nhưng Camry 2027 vẫn có giá tương đối rẻ, chỉ từ 171.800 nhân dân tệ (666,3 triệu đồng). Ngay cả phiên bản hybrid 2.5 lít cao cấp nhất với đầy đủ các tính năng cũng chỉ có giá 259.800 nhân dân tệ (1,007 tỷ đồng), thấp hơn rất nhiều so với các thị trường khác.
Video: Giới thiệu Toyota Camry 2027 phiên bản Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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