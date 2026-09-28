Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Hồng Quả vượt 4 nền tảng phim lớn của Trung Quốc

Hồng Quả đạt 168 triệu người dùng mỗi ngày, vượt tổng lượng người dùng của bốn nền tảng video lớn tại Trung Quốc và mở rộng sang thương mại điện tử.

Thiên Trang (th)
Hồng Quả vượt 4 nền tảng phim lớn của Trung Quốc

Ứng dụng phim ngắn Hồng Quả đang tạo ra một thay đổi đáng chú ý trên thị trường giải trí Trung Quốc khi đạt 168 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày vào tháng 7/2026. Theo QuestMobile, con số này cao hơn tổng khoảng 155 triệu người dùng hằng ngày của Tencent Video, iQiyi, Youku và Mango TV. Ra mắt tháng 8/2023, Hồng Quả tăng trưởng nhanh nhờ mô hình phim dọc có thời lượng ngắn, nội dung liên tục tạo nút thắt và phần lớn được cung cấp miễn phí.

Hồng Quả đạt 168 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày, vượt tổng lượng người dùng của bốn nền tảng video lớn tại Trung Quốc. (Ảnh: mirrormedia)

Khác với phim truyền hình truyền thống, các nội dung trên Hồng Quả được thiết kế để phù hợp với những khoảng thời gian ngắn như lúc nghỉ trưa, đi tàu điện hay chờ đợi. Người xem không cần dành hàng chục phút cho một tập phim mà có thể theo dõi nhiều tập liên tiếp trong thời gian ngắn. Đến năm 2025, người dùng phim ngắn tại Trung Quốc dành trung bình 118 phút mỗi ngày cho loại hình này, vượt mức 109 phút của video dài. Hồng Quả cũng không còn chỉ thu hút người trẻ khi có hơn 40,7 triệu người dùng trên 50 tuổi tính đến tháng 2/2026.

Điểm khiến Hồng Quả đặc biệt được các thương hiệu chú ý nằm ở khả năng kết nối giải trí với mua sắm. Là một phần trong hệ sinh thái ByteDance, ứng dụng có thể tận dụng hệ thống đề xuất dựa trên hành vi người dùng. Sau khi xem phim, người dùng có thể tiếp tục nhìn thấy quảng cáo, sản phẩm hoặc livestream phù hợp với sở thích từng thể hiện trên các nền tảng khác. ByteDance thậm chí đã thử nghiệm tính năng giúp người xem tìm sản phẩm tương tự những món đồ xuất hiện trong phim.

Hồng Quả đang kết hợp phim ngắn, quảng cáo, livestream và thương mại điện tử trong cùng một hệ sinh thái.

Mô hình này rút ngắn khoảng cách giữa quảng cáo và giao dịch. Thay vì xem nội dung, ghi nhớ sản phẩm rồi chuyển sang một ứng dụng thương mại điện tử khác, người dùng có thể tiếp cận sản phẩm ngay khi cảm xúc từ bộ phim vẫn còn cao. Theo dữ liệu được dẫn lại, doanh thu Hồng Quả năm 2025 vượt 15 tỷ nhân dân tệ, chủ yếu đến từ quảng cáo và các hình thức thương mại liên quan đến nội dung.

Tuy nhiên, lượng người dùng lớn chưa đồng nghĩa Hồng Quả đã vượt các nền tảng video dài về doanh thu. QuestMobile lưu ý chỉ số DAU được tính dựa trên việc người dùng mở ứng dụng trong ngày, trong khi Hồng Quả có nhiều cơ chế điểm danh, xem quảng cáo nhận thưởng. Bên cạnh đó, chất lượng nội dung cũng là vấn đề khi phim ngắn ngày càng phụ thuộc vào AI và các mô típ lặp lại. Dù vậy, Hồng Quả đang cho thấy một xu hướng đáng chú ý: màn hình giải trí có thể đồng thời trở thành điểm khởi đầu của hành trình mua sắm.

#Hồng Quả #phim ngắn #giải trí #trung quốc #thương mại điện tử #ByteDance

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Vì sao biết phim AI vẫn cày hàng chục tập?

Phim AI với những tập dài vài phút đang phủ sóng mạng xã hội, khiến nhiều người dù biết nội dung do AI tạo vẫn xem hàng chục tập liên tiếp.

Từ TikTok, Facebook đến Threads, không khó để bắt gặp những đoạn phim AI với mô-típ tổng tài, báo thù, xuyên không hay tình yêu tay ba. Mỗi tập thường chỉ kéo dài 1-3 phút, nhưng một bộ có thể gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm tập. Điều đáng chú ý là nhiều người xem hoàn toàn nhận ra hình ảnh đôi lúc còn cứng, chuyển động thiếu tự nhiên nhưng vẫn tiếp tục bấm sang tập kế tiếp, thậm chí thức đến 1-2h sáng để “cày” phim.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Trung Quốc siết AI mô phỏng người đã mất

AI từng giúp người dùng tái tạo giọng nói, hình ảnh người đã mất, nhưng Trung Quốc đang siết dịch vụ nhân hóa vì lo ngại lệ thuộc cảm xúc và hệ lụy tâm lý.

Trung Quốc siết AI mô phỏng người đã mất

Từ một thị trường ngách phục vụ nhu cầu tưởng nhớ người thân, công nghệ AI mô phỏng người đã mất từng phát triển nhanh tại Trung Quốc. Các startup cung cấp dịch vụ có thể tái tạo khuôn mặt, giọng nói và cách giao tiếp của một người dựa trên dữ liệu hình ảnh, âm thanh và câu chuyện do gia đình cung cấp. Một số dịch vụ thậm chí cho phép người dùng trò chuyện liên tục với “phiên bản số” của người đã qua đời. Tuy nhiên, khi AI ngày càng tạo cảm giác giống một con người thật, ranh giới giữa công cụ tưởng niệm và một mối quan hệ cảm xúc mới trở nên khó xác định.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Zhang Yiming từ kỹ sư đến ông chủ TikTok

Từ một kỹ sư phần mềm, Zhang Yiming xây dựng ByteDance thành đế chế TikTok và trở thành một trong những tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc.

Sinh năm 1983 tại Phúc Kiến, Zhang Yiming không xuất thân từ gia đình kinh doanh hay sở hữu nền tảng công nghệ sẵn có. Ông theo học ngành phần mềm tại Đại học Nam Khai, Thiên Tân, rồi bắt đầu sự nghiệp với công việc kỹ thuật. Những năm đầu đi làm đưa Zhang qua nhiều công ty và dự án khác nhau, từ công cụ quản lý văn phòng, nền tảng du lịch trực tuyến đến mạng xã hội. Chính những trải nghiệm liên tục thay đổi môi trường này giúp ông nhận ra giá trị lớn nhất của Internet không chỉ nằm ở việc tạo ra nội dung mà còn ở khả năng phân phối đúng nội dung tới đúng người.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới