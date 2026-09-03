Mệt mỏi sau kỳ nghỉ lễ 2/9, làm gì để cơ thể nhanh hồi phục?

Ăn uống thất thường, thức khuya, ít vận động sau kỳ nghỉ lễ có thể khiến cơ thể uể oải. 5 thay đổi đơn giản giúp nhanh lấy lại nhịp sinh hoạt.

Ăn uống cân bằng, hạn chế món nhiều dầu mỡ

BSNT Nguyễn Thị Dung, Khoa Nội yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sau kỳ nghỉ lễ, không ít người trở lại công việc với cảm giác mệt mỏi, đầy bụng, khó tiêu hoặc tăng cân do lịch ăn uống bị đảo lộn. Việc thường xuyên sử dụng đồ chiên rán, thực phẩm nhiều đường, muối, rượu bia trong những ngày nghỉ cũng có thể khiến cơ thể thêm nặng nề.

Theo BSNT Nguyễn Thị Dung, việc đầu tiên nên làm là đưa chế độ ăn trở lại nền nếp. Thay vì nhịn ăn hoặc áp dụng chế độ giảm cân quá nghiêm ngặt, nên ăn đúng bữa, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn đạm phù hợp. Đồng thời, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đường, muối và đồ uống có cồn.

Uống đủ nước cũng là thói quen cần duy trì. Tuy nhiên, lượng nước cần thiết phụ thuộc vào tuổi, thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết của mỗi người.

Vận động trở lại, không tập bù sau kỳ nghỉ

Những ngày nghỉ thường gắn với việc di chuyển bằng phương tiện, ngồi lâu, ăn uống và nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường. Khi trở lại công việc, nhiều người có tâm lý “tập bù” bằng những buổi vận động cường độ cao.

Theo BSNT Nguyễn Thị Dung, đây không phải cách phù hợp với tất cả mọi người. Có thể bắt đầu bằng đi bộ, giãn cơ, yoga hoặc các bài tập nhẹ tại nhà. Sau đó tăng dần thời lượng và cường độ khi cơ thể đã thích nghi.

Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn thay vì tập quá sức trong thời gian ngắn. Với người có bệnh nền, người cao tuổi hoặc lâu ngày không tập luyện, nên lựa chọn mức vận động phù hợp với thể trạng.

Lấy lại sức khỏe sau kỳ nghỉ lễ - Ảnh minh họa BSCC

Đưa giấc ngủ về đúng nhịp

Thức khuya, ngủ muộn hoặc thay đổi giờ thức dậy trong kỳ nghỉ có thể khiến nhịp sinh hoạt bị xáo trộn. Khi trở lại làm việc, tình trạng thiếu ngủ dễ biểu hiện bằng buồn ngủ ban ngày, khó tập trung, dễ cáu gắt và giảm hiệu suất công việc.

Vì vậy, nên chủ động đưa giờ đi ngủ và thức dậy trở lại lịch ổn định. Người trưởng thành thường cần khoảng 7-9 giờ ngủ mỗi đêm, tùy nhu cầu và từng cá nhân.

Hạn chế sử dụng thiết bị điện tử sát giờ ngủ, tránh uống nhiều caffeine vào cuối ngày và tạo không gian ngủ yên tĩnh, thoáng mát cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đừng bỏ qua sức khỏe tinh thần

Sau kỳ nghỉ, việc phải nhanh chóng trở lại guồng công việc có thể tạo cảm giác áp lực. Thay vì cố gắng giải quyết tất cả ngay lập tức, nên sắp xếp lại công việc theo thứ tự ưu tiên, đặt mục tiêu vừa sức và dành thời gian nghỉ ngắn giữa các khoảng làm việc.

Đọc sách, nghe nhạc, đi bộ, trò chuyện với người thân hoặc thực hiện các hoạt động thư giãn phù hợp cũng có thể giúp tinh thần ổn định hơn.

Một lối sống khỏe không chỉ được quyết định bởi chế độ ăn hay vận động mà còn phụ thuộc vào khả năng cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và đời sống tinh thần.

Theo BSNT Nguyễn Thị Dung, điều quan trọng sau kỳ nghỉ không phải là thay đổi mọi thứ trong một vài ngày mà là từng bước xây dựng lại nếp sinh hoạt khoa học.

Mỗi người có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như ăn đúng giờ, ngủ đủ, vận động phù hợp và hạn chế rượu bia. Khi các thói quen này được duy trì lâu dài, cơ thể sẽ dần thích nghi và trạng thái mệt mỏi sau kỳ nghỉ cũng có thể được cải thiện.

Nếu tình trạng mệt mỏi kéo dài hoặc đi kèm các biểu hiện như rối loạn tiêu hóa kéo dài, mất ngủ nhiều, sụt hoặc tăng cân bất thường, chóng mặt, khó thở, đau ngực hay các triệu chứng bất thường khác, không nên chỉ cho rằng đây là hậu quả của việc “mất sức sau kỳ nghỉ”.

BSNT Nguyễn Thị Dung khuyến cáo, cần theo dõi diễn biến sức khỏe và đi khám khi triệu chứng kéo dài, tăng dần hoặc ảnh hưởng rõ đến sinh hoạt, công việc.

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