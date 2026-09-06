Melissani- hồ nước nằm trong hang động có 'cửa sổ' nhìn thẳng lên bầu trời

Ẩn dưới lòng đất Kefalonia, một hồ nước xanh biếc nằm trong hang đá và chỉ bừng sáng khi ánh mặt trời chiếu xuống.

Trên đảo Kefalonia thuộc quần đảo Ionian của Hy Lạp có một cảnh tượng trông gần như không thật: hồ Melissani, một hồ nước nằm bên trong một hang động đá vôi. Khi bước xuống lòng hang và nhìn thấy mặt nước xanh trong phía dưới, du khách có cảm giác như đang đứng trước một thế giới bị tách khỏi mặt đất. Melissani được chính Cơ quan Du lịch Quốc gia Hy Lạp giới thiệu là một trong những điểm tự nhiên nổi bật của Kefalonia.

Ảnh: atskefalonia

Điều đặc biệt nhất của Melissani là phần mái hang đã sụp xuống từ thời xa xưa, tạo thành một “cửa sổ” khổng lồ hướng lên bầu trời. Nhờ khoảng mở này, ánh nắng có thể xuyên thẳng xuống hồ, biến mặt nước thành những mảng màu xanh lam và xanh ngọc thay đổi theo vị trí của Mặt Trời.

Vào những ngày nắng, hiệu ứng ấy đặc biệt ấn tượng. Những chiếc thuyền nhỏ chở khách lướt trên mặt nước, trong khi vách đá dựng đứng bao quanh. Từ phía trên nhìn xuống, hồ giống một mảnh biển xanh bị đặt nhầm vào lòng núi; từ dưới thuyền nhìn lên, bầu trời lại xuất hiện như một chiếc giếng khổng lồ giữa đá.

Ảnh: rosphoto

Melissani thực chất là một hệ thống hang động – hồ karst, được hình thành nhờ quá trình nước hòa tan và bào mòn đá vôi trong thời gian địa chất rất dài. Đây cũng là một phần của thế giới hang động phong phú trên Kefalonia, hòn đảo nổi tiếng với những cảnh quan tương phản giữa núi, hang động và biển Ionian.

Tên gọi Melissani còn gắn với thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, hang từng được xem là nơi thờ Pan, vị thần của thiên nhiên hoang dã, cùng các nữ thần suối. Câu chuyện khiến địa điểm này càng có vẻ huyền bí: một hồ nước nằm sâu trong lòng đất, nơi ánh sáng từ trời cao rơi xuống mặt nước như thể kết nối hai thế giới.

Ảnh: kefalonia

Ngày nay, du khách có thể ngồi thuyền đi qua hồ và quan sát những vách đá, mặt nước trong xanh cùng khoảng trời mở phía trên. Một hình ảnh lưu trữ của Cơ quan Du lịch Quốc gia Hy Lạp thậm chí cho thấy những chuyến thuyền gỗ từng đưa du khách vào sâu trong hang.

Có lẽ điều quyến rũ nhất của Melissani không phải là việc nó nằm dưới lòng đất, mà là sự đối lập kỳ lạ giữa bóng tối và ánh sáng. Một hang động đáng lẽ phải tối tăm lại có một “mái trời” tự nhiên; một hồ nước tưởng như bị chôn kín lại nhận ánh nắng mỗi ngày.

Và khi ánh sáng chiếu xuống mặt hồ xanh thẳm, Melissani trông không giống một hang động nữa. Nó giống như một mảnh bầu trời đã rơi xuống lòng đất.