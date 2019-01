Những mẹo nhỏ giúp em bé ngủ ngon và sâu giấc hiệu quả

Để bé nằm ngửa: Cách giúp bé ngủ ngon tiếp theo là để bé nằm ngửa, nằm ngửa sẽ tốt cho sức khỏe của trẻ, giúp bé thở dễ dàng hơn đồng thời làm giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) do các bé không thể tự lật sấp hay lật nghiêng và khiến mình bị ngộp thở. Chú ý giấc ngủ ban ngày: Để ban đêm bé ngủ sâu hơn thì những giấc ngủ ngắn ban ngày bạn nên hạn chế lại không quá 3 giờ đồng hồ cho một giấc ngủ ngày. Lau rửa hoặc tắm cho bé: Trước khi ngủ mẹ hãy lau mặt, rửa tay chân và thay bỉm mới cho bé. Nếu có thể, mẹ cho bé tắm với nước ấm, nhưng thật nhẹ nhàng và nhanh chứ không nên vừa tắm vừa chơi đùa. Dỗ trẻ bằng âm nhạc: Bạn có thể chọn nhiều bài hát ru khác nhau để ngân nga cho bé nghe. Bé sẽ nhận biết được tín hiệu hát ru từ mẹ đồng nghĩa với việc phải đi ngủ. Mặc bỉm loại ban đêm cho bé: Cảm giác ẩm ướt khi mặc bỉm sẽ ít nhiều làm bé khó chịu. Hãy chọn loại bỉm ban đêm để bé có một giấc ngủ ngon. Nếu cần thay bỉm, bạn nên làm trong im lặng, không nên đánh thức bé dậy. Cho bé bú đủ trước khi ngủ: Bé sẽ tự tỉnh giấc và đòi bú mẹ khi đói, do vậy, hãy cho bé bú no trước khi ngủ. Vì dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhỏ nên khoảng 3-4 tiếng bạn nên cho bé bú 1 lần, đừng để bé ngủ lâu hơn 5 tiếng mà không dậy bú. Bạn có thể đánh thức bé dậy và cho bú, sau đó mới đặt bé ngủ lại.Dọn chỗ ngủ cho bé: Chỗ ngủ của bé cần thoáng mát và nhất là không nên để các đồ chơi, chăn đắp, gối chặn, gấu bông… xung quanh vì vô tình trong lúc ngủ, tay chân bé quơ trúng những vật này và sẽ có thể làm bé ngộp thở, cực kỳ nguy hiểm.Quấn bé trong chăn mỏng: Khi ngủ và được quấn mình trong một chiếc chăn mỏng, bé sẽ có cảm giác an toàn và được che chở như khi nằm trong vòng tay mẹ. Cách dỗ bé ngủ này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Hạn chế nhìn vào mắt bé: Chơi đùa cùng con trước khi đi ngủ là điều bất kỳ bố mẹ nào cũng háo hức. Tuy nhiên những chuyển động mắt của bạn là điều làm bé hứng thú và muốn bắt chước theo. Do đó, nếu muốn bé nhanh chóng đi ngủ, bố mẹ không nên nhìn vào mắt con. Nhiệt độ phòng thích hợp: Theo khuyến cáo của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Hoa Kỳ, nhiệt độ phòng từ 18 đến 21 độ C sẽ giúp hạn chế hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Ảnh: BS.

