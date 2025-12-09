Hà Nội

Cộng đồng trẻ

MC Tú Linh ngậm ngùi chia tay K+ sau 10 năm gắn bó

MC Tú Linh đã có những chia sẻ đầy xúc động khi nói lời tạm biệt sau hành trình tròn một thập kỷ đồng hành cùng truyền hình K+.

Thiên Anh
Trên trang cá nhân, Tú Linh viết những dòng tâm sự ngắn gọn nhưng chan chứa cảm xúc, bày tỏ sự biết ơn dành cho khán giả, đồng nghiệp và cả môi trường đã giúp cô trưởng thành. Với cô, K+ không chỉ là nơi làm việc mà còn là “ngôi nhà thứ hai”, nơi đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
MC Tú Linh, tên thật Nguyễn Tú Linh (sinh năm 1991, tại Hà Nội), được biết đến rộng rãi vào năm 2015. Thời điểm ấy, cô xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò bình luận viên trong trận derby Manchester United – Manchester City.
Vẻ đẹp trong sáng, phong thái thông minh và kiến thức bóng đá vững vàng nhanh chóng đưa Tú Linh trở thành hiện tượng mạng, được cộng đồng fan Quỷ đỏ trìu mến gọi bằng biệt danh “Hot girl M.U”.
Sự nổi tiếng bất ngờ không khiến Tú Linh chệch hướng; ngược lại, cô nàng chăm chỉ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và trau dồi chuyên môn.
Tú Linh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương trước khi sang Pháp theo học thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Paris 10 Nanterre. Nền tảng học vấn vững chắc giúp cô tự tin hơn khi theo đuổi con đường MC – BTV thể thao.
Gia nhập truyền hình K+ trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, Tú Linh góp mặt trong nhiều chương trình thể thao, đặc biệt là các bản tin và talkshow về bóng đá quốc tế. Với kiến thức, phong thái hiện đại và sự duyên dáng, cô trở thành một trong những nữ MC được yêu thích nhất của K+.
Trong suốt 10 năm, Tú Linh không chỉ là “bóng hồng” trên sóng truyền hình mà còn là người truyền cảm hứng, góp phần thay đổi định kiến về phụ nữ trong lĩnh vực bình luận thể thao – vốn được cho là sân chơi của nam giới.
Khi hay tin K+ phải ngừng hoạt động, nhiều khán giả đã để lại bình luận tiếc nuối, bày tỏ rằng họ sẽ nhớ giọng nói, nụ cười và nhiệt huyết của Tú Linh mỗi khi mùa giải mới bắt đầu.
Dù công việc bận rộn, Tú Linh vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, trẻ trung. Hiện cô đã kết hôn với doanh nhân Hoàng Long từ năm 2017 và là mẹ của hai bé kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình viên mãn giúp cô thêm phần rạng rỡ; nhiều người nhận xét rằng dù đã là “mẹ bỉm sữa”, nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, vóc dáng vẫn thon gọn nhờ duy trì lối sống lành mạnh và luyện tập thể thao đều đặn.
Ngoài vai trò MC, Tú Linh còn thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thể thao như Pickleball – môn thể thao đang trở thành xu hướng trong cộng đồng trẻ. Điều này càng tô đậm hình tượng một phụ nữ hiện đại: độc lập, bản lĩnh và luôn hướng đến sự cân bằng giữa công việc – gia đình – đam mê.
